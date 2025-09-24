Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi Dumont ile bir araya geldi

Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi Dumont ile bir araya geldi
Yayınlanma:
Dervişoğlu Fransa büyükelçisiyle görüştü

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont ile görüştü.

Müsavat Dervişoğlu'ndan Halk TV'de kritik açıklamalar: ABD'de bile başkanlar yargıya müdahale etmiyorMüsavat Dervişoğlu'ndan Halk TV'de kritik açıklamalar: ABD'de bile başkanlar yargıya müdahale etmiyor

İYİ Parti tarafından yapılan açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun İYİ Parti Genel Merkezindeki makamında Fransa Büyükelçisi İsabelle Dumont ile bir araya geldiği belirtildi.

ULUSAL GÜNDEM ELE ALINDI

İYİ Parti Uluslararası İlişkiler Başkanı Ahmet Kamil Erozan'ın da yer aldığı görüşmede ulusal gündemin yanı sıra bölgesel gelişmelerin de ele alındığı bildirildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
En iyi 10 akıllı şehir hazırlığında güçlü adaylar: Favoriler Doğu'da
Ahmet Ercan 'büyük depremin habercisi' diyerek açıkladı: Bir an önce taşının
İlkin Aydın'la ilgili skandal iddia: Gerçek ortaya çıktı
Satılık ve kiralık fiyatlarında yükselişin ayak sesleri: Tarih vererek açıkladılar
Sıcak havalar zorluyor: Yeni rapor yayımlandı
Yeni rapor yayımlandı
Yağmur yok, sıcak havalar zorluyor
Sıra Mansur Yavaş’a mı geldi?
Siyaset
CHP'li Emir: Komisyon giderek anlamsızlaşmaktadır
CHP'li Emir: Komisyon giderek anlamsızlaşmaktadır
BTP Melih Gökçek dönemini işaret etti: '97 dosya var gözaltı yok'
BTP Melih Gökçek dönemini işaret etti: '97 dosya var gözaltı yok'
DEM Parti'den kritik süreç açıklaması! "CHP'ye operasyon tesadüf değil"
DEM Parti'den kritik süreç açıklaması!