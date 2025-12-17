İmamoğlu yasaklarının kaldırılmasına CHP'den ilk tepki

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği’nin 19-23 Mart tarihlerinde kent genelinde ilan ettiği toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağını hukuka aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, kararında yasağın demokratik toplum düzenine aykırı, ölçüsüz ve kamu yararı amacı taşımadığına hükmetti.

Konuya ilişkin CHP'den ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından açıklamalarda bulundu.

CHP'Lİ EMİR'DEN TEPKİ

Emir'in açıklamasında, "Ekrem İmamoğlu’nun yanında duran, 19 Mart darbesine karşı çıkan milyonları susturmak için İstanbul’un iradesine zincir vurmaya kalkışanların yaptıklarının; İstanbul 3. İdare Mahkemesi kararıyla hukuka aykırı olduğu kanıtlandı.

CHP’nin, İstanbul Barosu’nun ve hukuktan yana olan herkesin mücadelesi kazandı. Saraçhane’de yalnızca anayasal hakkını kullandığı için gözaltına alınan, tutuklanan gençlerin yaşadıkları da bu kararla bir kez daha tescillendi: Saray talimatıyla Anayasa’nın 34. maddesini çiğneyip İstanbul trafiğini kilitleyen, metroları kapatan, yürüyüş ve gösteri hakkını gasp eden İstanbul Valiliği’nin kararı hukuksuzdur; o yasakçı zihniyetin talimatıyla Saraçhane’de cop gösteren, gaz sıkan, kelepçe takan zihniyet de hukuksuzdur!" ifadeleri yer aldı.