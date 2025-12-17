İmamoğlu yasaklarının kaldırılmasına CHP'den ilk tepki

İmamoğlu yasaklarının kaldırılmasına CHP'den ilk tepki
Yayınlanma:
İstanbul 3. İdare Mahkemesi, Valiliğin 19-23 Mart tarihleri arasındaki toplantı ve gösteri yasağını hukuka aykırı bularak iptal etti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, kararın yasağın ölçüsüzlüğünü ve demokratik hakların ihlal edildiğini tescillediğini belirterek iktidarı sert ifadelerle eleştirdi.

İstanbul 3. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği’nin 19-23 Mart tarihlerinde kent genelinde ilan ettiği toplantı, gösteri ve basın açıklaması yasağını hukuka aykırı bularak iptal etti. Mahkeme, kararında yasağın demokratik toplum düzenine aykırı, ölçüsüz ve kamu yararı amacı taşımadığına hükmetti.

Konuya ilişkin CHP'den ilk tepki geldi. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, konuya ilişkin sosyal medya platformu X hesabından açıklamalarda bulundu.

sarachane.jpg

Erdoğan enkaz maketiyle poz verdi! CHP'li Murat Emir: 23 yılı daha iyi özetleyen bir fotoğraf olamazErdoğan enkaz maketiyle poz verdi! CHP'li Murat Emir: 23 yılı daha iyi özetleyen bir fotoğraf olamaz

CHP'Lİ EMİR'DEN TEPKİ

Emir'in açıklamasında, "Ekrem İmamoğlu’nun yanında duran, 19 Mart darbesine karşı çıkan milyonları susturmak için İstanbul’un iradesine zincir vurmaya kalkışanların yaptıklarının; İstanbul 3. İdare Mahkemesi kararıyla hukuka aykırı olduğu kanıtlandı.

CHP’nin, İstanbul Barosu’nun ve hukuktan yana olan herkesin mücadelesi kazandı. Saraçhane’de yalnızca anayasal hakkını kullandığı için gözaltına alınan, tutuklanan gençlerin yaşadıkları da bu kararla bir kez daha tescillendi: Saray talimatıyla Anayasa’nın 34. maddesini çiğneyip İstanbul trafiğini kilitleyen, metroları kapatan, yürüyüş ve gösteri hakkını gasp eden İstanbul Valiliği’nin kararı hukuksuzdur; o yasakçı zihniyetin talimatıyla Saraçhane’de cop gösteren, gaz sıkan, kelepçe takan zihniyet de hukuksuzdur!" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek! Bu mesleği pek bilen yok
Bu mesleği pek bilen yok
Türkiye'de ilk kez İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları'nda gerçekleşecek!
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Banka bu kez kurtaramadı: Para kaptırmak istemeyen bu haberi okusun
Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Siyaset
Erhürman'dan Erdoğan ile görüşmek isteyen Rum lidere tepki
Erhürman'dan Erdoğan ile görüşmek isteyen Rum lidere tepki
Özgür Özel ve Durbay ailesi taziyeleri ikinci gün de kabul etti
Özgür Özel ve Durbay ailesi taziyeleri ikinci gün de kabul etti