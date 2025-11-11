Erdoğan enkaz maketiyle poz verdi! CHP'li Murat Emir: 23 yılı daha iyi özetleyen bir fotoğraf olamaz

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Medeniyetimizde Şehir ve Mekan" temalı Şehircilik Zirvesi ile Kentkırım Sergisi'nin açılışına katıldı.

ERDOĞAN'DAN 'ENKAZ' ÖNÜNDE POZ

Sergiyi gezen Erdoğan, burada enkaz fotoğrafları ve kalıntılardan yapılan bir çalışma önüne geçerek poz verdi. Erdoğan'ın fotoğrafına CHP Grup Başkanvekili Murat Emir sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi.

Depremzedelere 'boşalt' talimatı verilen konteynerler Gazze'ye gidiyor! Erdoğan açıkladı

"23 YILI DAHA İYİ ÖZETLEYEN BİR FOTOĞRAF OLAMAZ"

Söz konusu fotoğrafın 23 yıllık AKP iktidarının temsili olduğunu belirten Emir, 6 Şubat depremlerinde büyük yıkımlara sahne olan Hatay'da enkazların hala kaldırılmadığını hatırlatarak, "Bu fotoğrafa iyi bakın! 23 yılı daha iyi özetleyen bir fotoğraf olamaz. Yıkılmış bir şehrin enkazında, halkın acısı üzerine kurulmuş bir iktidarın fotoğrafıdır bu. Hatay hâlâ yıkık, hâlâ sahipsiz. Oysa enkazın başında, “Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse o şehre bir şey gelmez” diyerek milletin felaketini pazarlık konusu yapan bir Erdoğan vardı." dedi.

"MİLLETİN ACISININ ÜSTÜNE BASARAK SAHNEYE ÇIKAN BİR İKTİDAR!"

Çalışmada yer alan 'Kent Kırım' ifadelerine dikkat çeken Murat Emir, tepkisini şöyle sürdürdü:

"Kahramanmaraş’ta yapılan deprem konutları, deprem olmadan çöktü! Kocaeli Gebze’de, 1999 Depremi'nin derslerini bile unuttular, denetimsiz metro inşaatı sebebi ile çöken bina bir aileye mezar oldu.

Ülkenin tepesinde hâlâ, “medeniyet” diyerek vitrin süsleyen, her felaketten sonra halkı yalnız bırakıp milletin acısının üstüne basarak sahneye çıkan bir iktidar! Bu kırım sadece taşın, toprağın değil; milletin kırımıdır. Ve o kırımı yapanın adı bellidir: AKP düzeni!"