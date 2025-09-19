Müsavat Dervişoğlu'ndan Halk TV'de kritik açıklamalar: ABD'de bile başkanlar yargıya müdahale etmiyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV'de Kürşad Oğuz'un sorularını yanıtlıyor.

Dervişoğlu, İmamoğlu hakkında başlatılan soruşturmaların Cumhurbaşkanlığı Adayı olmasıyla ilgisinin olduğunu belirterek, "Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan bütün soruşturmalar, kovuşturmalar ve yargılamaların üzerinde bir siyaset gölgesi olduğu kanaatini taşıyorum" dedi.

"ADALET DUYGUSUNUN ZEDELENDİĞİ TOPLUMLARDA ZEDELENMEMİŞ HİÇBİR MÜESSESE KALMAZ"

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kamuoyunda "ahmak davası" olarak bilinen davada siyasi yasak içeren 2 yıl 7 ay 15 günlük cezası istinaf tarafından onandı.

Karara ilişkin açıklama yapan Dervişoğlu, Halk TV yayınında yargının siyasallaştığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Sayın Ekrem İmamoğlu ile ilgili yapılan bütün soruşturmalar, kovuşturmalar ve yargılamaların üzerinde bir siyaset gölgesi olduğu kanaatini taşıyorum. Bunun da sebebinin, önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimiyle alakalı olduğunu düşünüyorum ve her fırsatta da bunu söylüyorum. Ama bütün bunlara rağmen hukukun ve adaletin hakim kılınacağı bir ülke hayalinden de vazgeçmek istemiyorum.

Hiç kimseyi töhmet altında bırakmak zorunda değilim. İddianameler Türk milleti adına yazılır. Mahkeme kararları da Türk milleti adına verilir. Bu hükümetin sadece bu dönemde değil, bu dönemin öncesinde de, hazırlanmış bazı iddianamelerin savcısı rolüne soyunduğu, bazı sanıkların avukatları pozisyonunda kendilerini gördükleri dönemler de yaşanmıştır."

ABD Başkanlarının bile yargıya müdahale etmediğini ifade eden Dervişoğlu, "Her fırsatta söylediğimi burada da tekrarlıyorum. Adalet duygusunun zedelendiği toplumlarda zedelenmemiş hiçbir müessese kalmaz. Türkiye bugün onun sancılarını yaşıyor" dedi.

"BİR PARTİYİ TERK ETTİĞİNİZDE MAKAMI DA TERK ETMENİZ GEREKİR"

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Kürşad Oğuz'un son dönemde partiler arasında meydana gelen transferlere ilişkin sorusuna da yanıt verdi.

Dervişoğlu, Oğuz'un Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel ile Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesini hatırlatarak sorduğu soruya, Türkiye'nin siyasi ahlak yasasına ihtiyacı olduğunu belirterek şu yanıtı verdi:

"Siyasi partilerden aday olup seçilmiş insanların muhalefet kanadından çıkıp iktidar kanadına, iktidar tarafından muhalefet tarafına geçişi temin edebilecek bir kanaat değişikliğine uğramalarını yadırgamam. Çünkü insanlar değişen şartlar içerisinde kanaatlerini de değiştirebilir. Ama bir siyasi partiye temsilen o siyasi partiye mensup insanların oylarıyla bir makama gelmişseniz o makamı terk ettiğinizde kabul etmeniz gerekir ki o partiyi terk ettiğinizde o makamı da terk etme ihtiyacınız ortaya çıkar. Yani bunlar görevlerinden istifa etmeli."

Daha önce AKP'de milletvekilliği yapan Eşref Fakıbaba'nın İYİ Parti'ye geçiş sürecini anlatan Dervişoğlu yanıtını şöyle sürdürdü:

"27. dönemde Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba, Adalet ve Kalkınma Partisi milletvekiliydi. Evet. Ve İyi Parti'ye geldi. O arada da işte Rtük üyeliği süreci var. Bir milletvekilinin süreci olumlu ya da olumsuz etkileme ihtimali söz konusuydu. O zaman ben Sayın Fakıbaba'ya dedim ki "Bir müddet partide kalın ki şu Rtük seçimlerini geçelim." Sayın Ahmet Fakıbaba "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenlerinin teveccühüyle ben milletvekili oldum. Dolayısıyla AK Parti'den ayrılırsam milletvekilliğinden de ayrılmam" gerekir diye milletvekilliğinden istifa dilekçesini verdi. Ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nin grup başkanı ve grup başkan vekilleriyle görüştüm. O zaman grup başkan vekiliydim.

"Bir müddet partide kalın ki şu Rtük seçimlerini geçelim." "Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçmenlerinin teveccühüyle ben milletvekili oldum. Dolayısıyla AK Parti'den ayrılırsam milletvekilliğinden de ayrılmam" İstifasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine taşınmasını temin ettim. Sayın Ahmet Eşref Fakıbaba'nın o duruşunun ve İYİ Parti'nin konuyla ilgili siyasi tavrının millet ve siyaset tarafından doğru anlaşılmasını arzu ederim. Dolayısıyla hiçbir partinin milletvekilinde gözümüzün olmadığını da buradan ifade edeyim."

