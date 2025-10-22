Demirtaş cephesinden 'Sürece dair görüşüldü' iddiasına yanıt

Demirtaş cephesinden 'Sürece dair görüşüldü' iddiasına yanıt
Yayınlanma:
'Terörsüz Türkiye' adı verilen süreç kapsamında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşüldüğü iddia edilmişti. Söz konusu iddia hakkında Demirtaş tarafından açıklama geldi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşüldüğü öne sürülmüştü.

Söz konusu iddialar hakkında Edirne Cezaevi'ndeki Demirtaş'ın basın danışmanından açıklama geldi.

SÜREÇTE 'DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞÜLDÜ' İDDİASI

Pazartesi günü NTV'de yayınlanan Siyasi İşler programına konuk olan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, süreç kapsamında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de görüşmeler yapıldığını öne sürdü.

thumbs-b-c-21616832438a945e7c49d48b961d291d.jpg
Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

DEM'den İmamoğlu ve Demirtaş çıkışı: Derhal serbest bırakılmalılarDEM'den İmamoğlu ve Demirtaş çıkışı: Derhal serbest bırakılmalılar

DEMİRTAŞ TARAFINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Müderrisoğlu'nun iddiaları hakkında, Demirtaş'ın basın danışmanı Zinar Karavil'den yazılı bir açıklama geldi.

İddiaların doğru olmadığını belirten Karavil, açıklamasında şunlara yer verdi:

  • "Dün akşam NTV'de yayınlanan Siyasi İşler adlı programda, Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu, çözüm süreci kapsamında ve muhataplık çerçevesinde Edirne Cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş ile de görüşmelerin yapıldığını ifade etmiştir. Bu bilginin yanlış olduğunu, Sayın Demirtaş ile bu kapsamda yapılmış herhangi bir görüşmenin olmadığını, sürecin hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna saygıyla bildiririz"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Emre Belözoğlu tekmeyi attı Okan Buruk nasıl kazandı: Futboldaki yapıyı açıkladı dönen dolapları anlattı
Kim bu üniversite tercihlerini değiştiren el?
AKP'nin 'gizli' elektrik zammı: Elektrik faturaları 45 milyonu çarpacak!
Murat Ülker'den Sadettin Saran kararı: Toplantıda açıkça söyledi
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
İtalya'da fuara katılan Türk iş insanları soyuldu
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Dünyanın en iyi 30 yemek şehri listesine Türkiye'den 2 il girdi
Ünlü iş insanları niye tek tek ifadeye çağrılıyor? Nedeni ortaya çıktı
Beşiktaş'ta kriz çıktı: Sergen Yalçın çözüm arıyor
İstanbul'da dev yasa dışı bahis operasyonu
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Herkes elektrik faturasını düşürebilir!
Siyaset
Rum milletvekilinden çarpıcı seçim yorumu: Tatar'a konuşmak kolaydı
Rum milletvekilinden çarpıcı seçim yorumu: Tatar'a konuşmak kolaydı
Son Dakika | CHP Lideri Özgür Özel Halk TV'de! Kritik mesajlar
Son Dakika | CHP Lideri Özgür Özel Halk TV'de! Kritik mesajlar