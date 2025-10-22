Demirtaş cephesinden 'Sürece dair görüşüldü' iddiasına yanıt

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşüldüğü öne sürülmüştü.

Söz konusu iddialar hakkında Edirne Cezaevi'ndeki Demirtaş'ın basın danışmanından açıklama geldi.

SÜREÇTE 'DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞÜLDÜ' İDDİASI

Pazartesi günü NTV'de yayınlanan Siyasi İşler programına konuk olan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, süreç kapsamında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de görüşmeler yapıldığını öne sürdü.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş

DEM'den İmamoğlu ve Demirtaş çıkışı: Derhal serbest bırakılmalılar

DEMİRTAŞ TARAFINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Müderrisoğlu'nun iddiaları hakkında, Demirtaş'ın basın danışmanı Zinar Karavil'den yazılı bir açıklama geldi.

İddiaların doğru olmadığını belirten Karavil, açıklamasında şunlara yer verdi: