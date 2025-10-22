Demirtaş cephesinden 'Sürece dair görüşüldü' iddiasına yanıt
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Öcalan'a yaptığı çağrıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşüldüğü öne sürülmüştü.
Söz konusu iddialar hakkında Edirne Cezaevi'ndeki Demirtaş'ın basın danışmanından açıklama geldi.
SÜREÇTE 'DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞÜLDÜ' İDDİASI
Pazartesi günü NTV'de yayınlanan Siyasi İşler programına konuk olan Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu, süreç kapsamında tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile de görüşmeler yapıldığını öne sürdü.
DEMİRTAŞ TARAFINDAN AÇIKLAMA GELDİ
Müderrisoğlu'nun iddiaları hakkında, Demirtaş'ın basın danışmanı Zinar Karavil'den yazılı bir açıklama geldi.
İddiaların doğru olmadığını belirten Karavil, açıklamasında şunlara yer verdi:
- "Dün akşam NTV'de yayınlanan Siyasi İşler adlı programda, Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Sayın Okan Müderrisoğlu, çözüm süreci kapsamında ve muhataplık çerçevesinde Edirne Cezaevinde Sayın Selahattin Demirtaş ile de görüşmelerin yapıldığını ifade etmiştir. Bu bilginin yanlış olduğunu, Sayın Demirtaş ile bu kapsamda yapılmış herhangi bir görüşmenin olmadığını, sürecin hassasiyeti nedeniyle kamuoyuna saygıyla bildiririz"