DEM'den İmamoğlu ve Demirtaş çıkışı: Derhal serbest bırakılmalılar

DEM Parti haftalık grup toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan Tülay Hatimoğulları, geçtiğimiz günlerde Tuncer Bakırhan ile beraber yaptıkları Demirtaş ve Yüksedağ ziyaretlerini anlattı. Birlikte süreci değerlendirdiklerini ifade eden Hatimoğulları, devlet ve iktidarın somut adımlar atması gerektiğini kaydetti.

Demirtaş süreçle ilgili ne düşünüyor? Hatimoğulları ve Bakırhan görüşmenin ardından açıkladı

"ARKADAŞLARIMIZ BİR SAAT DAHİ TUTUKLU KALAMAZ"

Sonuç alana kadar AİHM kararlarını söylemeye devam edeceklerini ifade eden Hatimoğulları, Demirtaş için üçüncü defa AİHM kararı verildiğini ve bu karara göre hem Demirtaş'ın hem de Yüksekdağ'ın bir saat bile tutuklu kalmamaları gerektiğini ifade etti.

İki gün önce Sevgili Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ı Eş Başkanımız Tuncer Bakırhan’la ziyaret ettik. Kendileriyle süreci değerlendirdik; sizlere ve bütün Türkiye halklarına selam ve sevgilerini iletiyorlar. Bizler, milletvekili arkadaşlarımız, mahpusların aileleri ve cezaevi görüşlerine giden herkes, mahpusların süreçten beklentileri olduğunu vurguluyor.

"DEVLET VE İKTİDAR SOMUT ADIMLAR ATMALI"

Bu sürecin adı barışsa gerekli adımlar atılmalı, yasal düzenlemeler yapılmalı; barış tek tarafın adımlarıyla inşa edilemez, devlet ve iktidar somut adımlar atmalıdır. Çok kez söyledik, sonuç alana kadar da söyleyeceğiz: Kobani kumpas davasından ceza verilen Sevgili Selahattin Demirtaş için AİHM üçüncü kez ihlâl kararı verdi. Bu karara göre Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün Kobani tutukluları bir saat dahi tutuklu kalamaz; derhal serbest bırakılmalılar.

"BİR KEZ DAHA İFADE EDİYORUZ: İMAMOĞLU BU ŞEKİLDE YARGILANAMAZ"

Dün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hakkında da değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, İmamoğlu ve tüm seçilmişlerin tutuksuz bir şekilde yargılanmalarının yapılması gerektiğini, CHP'ye yapılan operasyonların da siyasi saik ile yapıldığını ifade etti.

"CHP'li belediyelere yönelik operasyonların siyasi saikle yapıldığının altını defalarca çizdik. Bir kez daha ifade ediyoruz; Ekrem İmamoğlu ve tüm seçilmişler bu şekilde yargılanamaz. Derhal serbest bırakılmalı. Tutuksuz bir şekilde yargılanmaları pekala devam edilebilir. Serbest bırakılarak görevlerinin iadesi sağlanmalıdır."

"GEZİ TUTSAKLARI SERBEST BIRAKILMALI"

Hatimoğulları konuşmasının devamında Gezi Davası nedeni ile tutuklu olan kişilere de değindi. AYM'nin Tayfun Kahraman ile verdiği adil yargılanma hakkının ihlalini hatırlatan Hatimoğulları; Osman Kavala, Çiğdem Mater, Mine Özerden ve Can Atalay'ın da aynı hukusuzluk ile karşı karşıya kaldıklarını ifade etti: