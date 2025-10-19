Demirtaş süreçle ilgili ne düşünüyor? Hatimoğulları ve Bakırhan görüşmenin ardından açıkladı

Demirtaş süreçle ilgili ne düşünüyor? Hatimoğulları ve Bakırhan görüşmenin ardından açıkladı
DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Selahattin Demirtaş ile görüşmelerinin sona ermesinin ardından bir basın açıklaması yaparak Demirtaş’ın sürece ilişkin mesajını paylaştı. Hatimoğulları, “Selahattin Demirtaş'ın ısrarla yaptığı vurgu; barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından atılacak olumlu adımların ve yasa yapma sürecinin hızlandırılması” dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti. Hatimoğulları ve Bakırhan'ın Demirtaş ile görüşmesi saat 10.00’da başlarken Demirtaş ziyaretinin ardından Edirne Cezaevi önünde saat 12:30’da basın açıklaması yapıldı.

DEMİRTAŞ’IN SÜREÇLE İLGİLİ MESAJINI AÇIKLADILAR!

Basın açıklamasında ilk sözü alan Hatimoğulları, "Arkadaşlarımız barış sürecini sonuna kadar desteklediklerini tekrar ettiler. Sevgili Selahattin Demirtaş'ın ısrarla yaptığı vurgu; barış sürecinin sağlıklı bir şekilde ilerlemesi açısından atılacak olumlu adımların ve yasa yapma sürecinin hızlandırılması.” ifadelerini kullanırken “Bizler de tekrar diyoruz ki; bu süreçte atılacak en önemli adım AİHM kararlarının hayata geçmesi ve Sayın Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Kobani tutsakları serbest kalmalıdır” dedi.

“Cezaevinde, dört duvar arasında barışı desteklemekten öte dışarda bizlerle birlikte barış sürecine çok büyük katkıları olacak. Özgürce bütün toplumla paylaşmaları çok önemlidir” sözlerini sarf eden Hatimoğulları, “Son cümlem şudur, AİHM kararı derhal uygulanmalıdır. Barış sürecine büyük katkı sağlayacakları inancımız sonsuzdur." ifadelerini kullandı.

“BİR AN ÖNCE BIRAKILMALARI GEREKİYOR”

Hatimoğulları’nın ardından konuşan Bakırhan, "Yeni sürecin tartışmalarını yürütüyoruz. Suçsuz insanlar özgür olmayacaksa biz bu süreci, güveni nasıl toparlayacağız. En başta suçsuzlukları kesinleşmiş yoldaşlarımızın bir an önce bırakılması gerekiyor. Gerçekten bir süreç yürütüyor ve inanıyorsak bu sürece en büyük katkıyı sunacak arkadaşlarımızın cezaevinde tutulmasının bir anlamı yoktur. Barışı toplumsallaştırmak için bir an önce bırakılmaları gerekiyor." sözlerini sarf etti.

Hatimoğulları ve Bakırhan, saat 14:30'da Kandıra Cezaevi'ndeki HDP eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ziyaret edecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

