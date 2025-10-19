Diyarbakır'daki Öcalan yürüyüşünde yüksek gerilim! Polise 'düşman' sözleri tepki çekti

Diyarbakır'daki Öcalan yürüyüşünde yüksek gerilim! Polise 'düşman' sözleri tepki çekti
Yayınlanma:
DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısıyla terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a 'özgürlük' talebiyle yapılan yürüyüşe polis müdahale etti. Bir milletvekili biber gazından etkilenirken polise yönelik kullanılan 'düşman' sözleri tepki çekti.

Terör örgütü PKK lideri Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle DEM Parti Gençlik Meclisi’nin çağrısıyla Diyarbakır’da yürüyüş düzenlendi.

d321fbc4-abcb-4109-97e1-066d1aaa08fd-w.jpeg

ÖCALAN POSTERİNİ ASMAK İSTEDİLER

DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş, Diyarbakır Milletvekilleri Serhat Eren, Adalet Kaya ve Mehmet Kamaç ile çok sayıda kişinin katılımıyla yapılan ve taşınan Öcalan posterinin Sur ilçesindeki Ben u Sen burcuna asılmasının hedeflendiği yürüyüş, merkez Yenişehir ilçesindeki Ali Pınar Köprüsü’nde başladı. Havai fişekler eşliğinde 2 kilometre yürüyen grup, Ben u Sen burcuna giden Urfa Kapı mevkisini ulaşıma kapatan polis tarafından durduruldu.

addc277e-3543-4b0d-99da-fa517de6b439-w.jpeg

POLİS MÜDAHALE TTİ

Katılımcılara seslenen polis, yürüyüşün burada son bulması ve açıklamaların yapılıp dağılmaları uyarısı yaptı. Grup ise Ben u Sen burcuna yürüyüp açıklama yapacağını bildirdi. Polis ve yürüyüş yapan grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı.

d68d44b8-0084-42a2-9929-082503adb68e-w.jpeg

POLİS İÇİN KULLANDIKLARI 'DÜŞMAN' SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Polis ve yürüyüş yapan grup arasında gerginlik yaşandı. Gerginliğin ardından polis, grubu dağıtmak için biber gazı kullandı. Gerginliğin son bulması için devreye giren DEM Parti Milletvekili Adalet Kaya biber gazından etkilenirken atılan slogan ve katılımcılara megafon ile yapılan anonslar tepki topladı.

ekran-goruntusu-2025-10-19-081317.png

'PKK halktır halk burada' sloganlarının yanı sıra megafon ile 'Arkadaşlar herkes burayı dinleyebilir mi? Herkes sessiz olsun burayı dinlesin. Yoldaşlar, düşman diyor ki eğer yürümeyecekseniz burada yapın. Biz o surlara gideceğiz..."

ifadeleri kullanıldı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

