DEM Parti'den Demirtaş'a kritik ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

DEM Parti kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Hatimoğulları ve Bakırhan, Demirtaş ile yaptıkları görüşmenin ardından saat 12.00’de Edirne Cezaevi önünde bir basın açıklaması yapacak. Heyetin Edirne'deki programının ardından saat 14.30'da Kandıra Cezaevi'ne geçerek, burada tutuklu bulunan HDP'nin diğer eski Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret edeceği kaydedildi.

Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretine Demirtaş çıkışı damga vurdu

ZİYARETİN ARKA PLANI

Bu ziyaret, "Kobani davası" kapsamında 42 yıl hapis cezasına çarptırılan Selahattin Demirtaş'la ilgili önemli bir hukuki gelişmenin ardından gerçekleşti. Türkiye, 7 Ekim tarihinde, Demirtaş hakkındaki kararın yeniden ele alınması talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) başvuruda bulunmuştu. AİHM, daha önce Demirtaş'ın avukatları aracılığıyla yapılan başvuru üzerine, hak ihlali kararı vermişti.