Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyaretine Demirtaş çıkışı damga vurdu

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Diyarbakır ziyareti sırasında bir vatandaşın süreçte kendisine güvenilmesini istiyorsa Demirtaş'ın özgür olması gerektiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleriyle birlikte cuma günü Diyarbakır'da ziyaretlerde bulundu.

TARİHİ ULU CAMİİ'NDE NAMAZ

Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, cuma namazını tarihi Ulu Camii'nde kıldı. Namaz sonrası vatandaşlarla bir araya gelen Kurtulmuş, cami önündeki meydanda çay ikramında bulundu.

905603image1.jpg

DEMİRTAŞ ÇIKIŞI

Vatandaşlarla sohbet eden Kurtulmuş'a bir kişi, "Bu süreçte size inanmamızı istiyorsanız Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğüne kavuşması lazım" dedi. Yurttaşlar, barış içinde yaşadıklarını ve bunun devamını istediklerini belirtti. Kurtulmuş, "Terörsüz Türkiye" sürecinin olumlu sonuçlanacağını aktardı.

ekran-goruntusu-2025-10-19-111339.png

Komisyonun son toplantısında Selahattin Demirtaş isyanıKomisyonun son toplantısında Selahattin Demirtaş isyanı

DEM'Lİ EŞ BAŞKANLAR KARŞILADI

Kurtulmuş daha sonra Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ile görüştü. Valilik ziyaretinin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne geçen Kurtulmuş, Eş Başkanlar Ayşe Serra Bucak Küçük ve Doğan Hatun tarafından karşılandı.

Bu ziyaretle Kurtulmuş, DEM Parti’li Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden ilk TBMM Başkanı oldu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

