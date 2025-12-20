Alkollü sürücü yayayı ağır yaraladı! 3’üncü defa sarhoş yakalanmış

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir yaya, alkollü olduğu belirlenen bir sürücü tarafından kullanılan hafif ticari aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Olay, Aşağı Söğütönü Mahallesi 1549. Sokak'ta yaşandı. 27 yaşındaki E.B. idaresindeki 26 EB 255 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan D.D.'ye çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan yaya yaralandı.

YAYANIN DURUMU AĞIR

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı D.D., ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk değerlendirmede D.D.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

SÜRÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU VE GEÇMİŞİ ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı inceleme ve alkol testi sonucunda, gözaltına alınan sürücü E.B.'nin alkollü olduğu tespit edildi. Yapılan sorgulamada, sürücünün daha önce de alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulduğu anlaşıldı.

EHLİYETİNE 2032'YE KADAR EL KOYULDU

Bu olayın sürücünün üçüncü alkollü araç kullanma vakası olduğu belirlendi. Bu nedenle, mevcut cezasına 5 yıl daha eklenerek ehliyetine 2032 yılına kadar el konulmasına karar verildi. Ayrıca sürücüye 39 bin 521 lira idari para cezası uygulandı.