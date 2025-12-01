Tokat’ta otomobil yayaya çarptı: 1 ölü

Yayınlanma:
Tokat'ta otomobilin çarptığı yaya hastanede hayatını kaybetti. Kimliği henüz belirlenemeyen yayanın cenazesi morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tokat'ta gece saatlerinde Tokat-Niksar karayolu Doğancıbağları mevkisinde bir trafik kazası meydana geldi. Niksar istikametine giden Y. T. idaresindeki 57 KC 787 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Genç motosikletli talihsiz şekilde öldü: Yayaya çarpıp yola devrildi üzerinden otomobil geçtiGenç motosikletli talihsiz şekilde öldü: Yayaya çarpıp yola devrildi üzerinden otomobil geçti

YAYA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı yayaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra onu Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen yaya kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: O anlar kameradaYolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: O anlar kamerada

KİMLİK TESPİTİ İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Üzerinden kimlik belgesi veya cep telefonu çıkmayan yayanın kimlik tespiti için polis tarafından çalışma başlatıldı. Cenazesi Tokat Devlet Hastanesi morguna kaldırılan yayanın ölüm nedenleri ile kazanın oluş şekli hakkında inceleme başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

