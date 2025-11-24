Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: O anlar kamerada

Yayınlanma:
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 78 yaşındaki Tahir Bostan'a hafif ticari araç çarptı. Kaza kameralara yansırken, sürücünün yaralı adamı hastanede ziyaret ettiği öğrenildi.

78 yaşındaki Tahir Bostan'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bostan'ın savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

Konya'da feci kaza! Öğrenci dolu servis devrildi 29 kişi hastanelik olduKonya'da feci kaza! Öğrenci dolu servis devrildi 29 kişi hastanelik oldu

KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN ADAMA OTOMOBİL ÇARPTI

20 Kasım'da Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesi Örencik Mahallesi’nde, yolun karşısına geçmeye Tahir Bostan'a, İ.A. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.

1031149-frame-at-0m25s.jpg

Kazanın etkisi ile yola savrulan Bostan için sağlık ekiplerine haber verildi. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bostan tedavisi sonrası taburcu edildi.

1031149-frame-at-0m26s.jpg

YARALI ADAMIN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ

Zonguldak'ta meydana gelen kaza, Bostan'a ait iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Bostan, hastaneye gelen sürücü İ.A.'nın burada kendisine, "Kredi çekemedim. Dalgındım, kusura bakmayın" dediğini ailesine anlattığı öğrenildi.

Kaynak:DHA

