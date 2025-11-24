Yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya otomobil çarptı: O anlar kamerada
78 yaşındaki Tahir Bostan'a yolun karşısına geçmeye çalıştığı esnada hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle Bostan'ın savrulduğu anlar kameraya yansıdı.
KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEYE ÇALIŞAN ADAMA OTOMOBİL ÇARPTI
20 Kasım'da Ereğli ilçesine bağlı Gülüç beldesi Örencik Mahallesi’nde, yolun karşısına geçmeye Tahir Bostan'a, İ.A. idaresindeki hafif ticari araç çarptı.
Kazanın etkisi ile yola savrulan Bostan için sağlık ekiplerine haber verildi. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Bostan tedavisi sonrası taburcu edildi.
YARALI ADAMIN AİLESİNDEN ÖZÜR DİLEDİ
Zonguldak'ta meydana gelen kaza, Bostan'a ait iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öte yandan Bostan, hastaneye gelen sürücü İ.A.'nın burada kendisine, "Kredi çekemedim. Dalgındım, kusura bakmayın" dediğini ailesine anlattığı öğrenildi.
Kaynak:DHA