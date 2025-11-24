Konya'da feci kaza! Öğrenci dolu servis devrildi 29 kişi hastanelik oldu

Yayınlanma:
Konya'da öğrenci servisinin devrildi. Kazada 29 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Konya Beyşehir'de bir öğrenci servisi devrildi. Kaza sonucu 29 kişi yaralandı. Huğlu Mahallesi'nden öğrencileri Beyşehir'e götüren 38 yaşındaki D.K. daresindeki öğrenci servisi, Kayabaşı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi.

aa-20251124-39789126-39789124-konyada-ogrenci-servisinin-devrildigi-kazada-29-kisi-yaralandi.jpg

29 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücü ile araçtaki 28 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yoldan geçen bazı sürücüler de öğrencilerin hastaneye sevkine destek verdiği belirtildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öğrenci dolu okul servisi devrildi: Yaralılar varÖğrenci dolu okul servisi devrildi: Yaralılar var

aa-20251124-39789126-39789125-konyada-ogrenci-servisinin-devrildigi-kazada-29-kisi-yaralandi.jpg

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Konya Valiliğinin sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtti. Açıklamada, "Beyşehir ilçemiz Huğlu-Akseki kara yolunda içerisinde öğrencilerin bulunduğu aracın sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 29 kişi hafif şekilde yaralanmış, yaralılar Beyşehir Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alınmıştır. Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürdürülmektedir. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, acil şifalar diliyoruz" ifadeleri yer aldı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

