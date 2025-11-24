Öğrenci dolu okul servisi devrildi: Yaralılar var

Yayınlanma:
Konya'nın Beyşehir ilçesinde, ilçe merkezine lise öğrencilerini taşıyan okul servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 28'i öğrenci olmak üzere 29 kişi yaralandı.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, lise öğrencilerini taşıyan okul servisinin karıştığı kaza, 29 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında Beyşehir-Antalya kara yolu üzerinde meydana geldi. Huğlu Mahallesi'nden ilçe merkezine öğrenci taşıyan Durmuş K. idaresindeki 50 EC 110 plakalı okul servisi, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

28'İ ÖĞRENCİ 29 YARALI

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 28 öğrenci ile servis şoförü olmak üzere toplam 29 kişi, ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yer Üsküdar: Yol verme tartışmasında darbedildiYer Üsküdar: Yol verme tartışmasında darbedildi

Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Jandarma, kazanın kesin nedenini belirlemek amacıyla soruşturma başlattı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

