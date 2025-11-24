Yer Üsküdar: Yol verme tartışmasında darbedildi

Olay, saat 23.00 sıralarında Kandilli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, sokakta karşı karşıya gelen iki sürücü arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

SÜRÜCÜNÜN ÜZERİNE YÜRÜDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine taraflardan biri aracından inerek diğer sürücünün üzerine yürüdü. Bu sırada diğer sürücü otomobili ile ilerledikten sonra geri manevra yaparak, tartıştığı sürücünün otomobiline çarptı.

İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı

Otomobili hasar gören sürücü çarpan otomobilin sürücüsünü dışarı çıkardı ve yumruklayarak darbetti. Taraflar arasındaki kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken olay güvenlik kamerasına da yansıdı.

Görüntülerde sürücünün kaçtığı, ardından diğer otomobile vurduğu, kaza sonrası kavga çıktığı görülüyor.