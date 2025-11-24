İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı

İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı
Yayınlanma:
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde bir işçi taşıma otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Yaralılar çevre ilçelerdeki hastanelere kaldırıldı.

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan iki aracın karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Turgutlu-İzmir kara yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Hikmet Ç. idaresindeki 45 AUS 294 plakalı otobüs ile Resul T.'nin kullandığı 35 CTE 481 plakalı minibüs çarpıştı.

Tur otobüsü ve otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralıTur otobüsü ve otomobil çarpıştı: 2 ölü 3 yaralı

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüs ve minibüste bulunan 2'si ağır toplam 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine Kemalpaşa ve Turgutlu'dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Otobüsü ile minibüs çarpıştı: 10 kişi yaralandıOtobüsü ile minibüs çarpıştı: 10 kişi yaralandı

YARALILAR HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kemalpaşa ve Turgutlu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

