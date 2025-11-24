İzmir’de korkutan kaza! İşçi servisleri çarpıştı: 2’si ağır 13 yaralı

İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan iki aracın karıştığı trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Turgutlu-İzmir kara yolu Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Hikmet Ç. idaresindeki 45 AUS 294 plakalı otobüs ile Resul T.'nin kullandığı 35 CTE 481 plakalı minibüs çarpıştı.

13 KİŞİ YARALANDI

Kazada otobüs ve minibüste bulunan 2'si ağır toplam 13 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine Kemalpaşa ve Turgutlu'dan çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

YARALILAR HASTANELERE NAKLEDİLDİ

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kemalpaşa ve Turgutlu'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazanın nedeniyle ilgili soruşturma başlattı.