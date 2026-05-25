DEM Parti’nin ardından EMEP de Özel’i ziyaret etti

CHP Lideri Özgür Özel’in TBMM’deki makam odasını kullanacağını açıklamasının ardından DEM Parti ve Emek Partisi’nden destek ziyaretleri geldi.

Tartışmalı mutlak butlan kararının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, çalışmalarını TBMM’deki odasından sürdüreceğini açıkladı. Özel’e ilk ziyaret DEM Parti heyetinden geldi. DEM Parti’nin ardından Emek Partisi de Özel’i TBMM’de ziyaret etti.

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ve beraberindeki heyeti kabul eden Özel, ziyaretin dayanışma amacı taşıdığını belirtti. Özel, görüşmenin ardından yaptığı kısa açıklamada şunları söyledi:

“Değerli arkadaşlar, mecliste genel merkezimizin meclisteki grup odalarımız olarak tanımladığımız bu ilk günde bir dayanışma ziyareti de EMEP Sayın Genel Başkanı Seyit Aslan ve kıymetli heyetinden geldi. Ben kendilerine bir kez daha teşekkür ediyorum"

"HER TÜRLÜ KOŞULDA YAN YANA DURACAĞIZ"

Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ise mutlak butlan kararına, kayyum politikalarına ve hukuksuzluğa karşı dayanışma içinde olacaklarını söyledi. Aslan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün burada baskıya karşı, şiddet politikalarına karşı, hukuksuzluğa karşı, adaletsizliğe karşı, mutlak butlana karşı, kayyum politikalarına karşı buradayız. Dayanışma içerisinde olacağız, birlikte mücadele içerisinde olacağız, yan yana her türlü koşulda durmaya devam edeceğiz. Onun özellikle altını çizmek isterim.

Bugün yaşanan bu baskı ve şiddet politikaları ve hukuksuzluk karşısında durmayacağız, geri adım atmayacağız. Meydanlarda, sokaklarda, hayatın, yaşamın olduğu her alanda tepkimizi göstermeye devam edeceğiz. Çok kısa birkaç şey ifade ederek bitirmek isterim.

Bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve siyasal koşullar bu iktidarın eseridir. Bu çok açık, net. Yani saray düzeninin eseridir. Milyonlarca işçi asgari ücretin yoksulluk sınırında, açlık sınırında yaşamaya mahkum edilmişse bu iktidarın eseridir. Milyonlarca emekli 20.600 liraya mahkum olmuşsa bu iktidarın eseridir. Gençlerin eğitim hakkı elinden alınmışsa, üniversiteler bilim yuvası olmaktan çıkarılmışsa, kayyum atamalarıyla üniversiteler yönetilmeye çalışılıyorsa bu iktidarın eseridir. Yargı bir sopaya dönüşmüşse bu iktidarın elinde, yapabileceğimiz şey çok açıktır.

Açlık sınırındaki bir ücretin insanca bir ücret olması için, sendikal hak ve özgürlüklerimizi özgürce kullanabilmek için, emeklilerimizin açlık sınırının altında bir ücretle yaşamaması için, üniversitelerin tekrar bilim yuvası, eğitim yuvası, akademik eğitimin her koşulda yapılabildiği üniversiteler olabilmesi için, yani Türkiye'nin demokratikleşmesi, yargının bağımsız olması, eşit ve özgür bir ülkede yaşamak için bugünkü saray düzeninin son bulmasını istiyoruz. Bu saray düzenine karşı da her türlü birlikte mücadelenin içerisinde olacağız. Bir kez daha burada dayanışmamızı, birlikte mücadelemizin altını da özellikle çizmek isterim"