DEM Parti kritik oylama öncesi toplantı düzenledi

Yayınlanma:
TBMM'de kurulan süreç komisyonun PKK lideri Öcalan ile görüşme için yapacağı oylama öncesinde DEM Parti, Meclis’te son gelişmelerle ilgili haftalık değerlendirme toplantısı yaptı.

DEM Parti, yürütülen süreç kapsamında TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu ve süreci ilişkin kurduğu koordinasyon kurulu üyeleri ile terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın ziyaretinin görüşüleceği Komisyon toplantısı öncesinde Meclis’te son gelişmelerle ilgili haftalık değerlendirme toplantısı yaptı.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, Komisyon'un kurulması sonrasında süreci ve Komisyon'un çalışmalarını takip etmek ve değerlendirmek üzere partinin Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın yer aldığı bir koordinasyon kurulu kurulduğunu açıklamıştı.

Süreci ve Komisyon çalışmalarını yaptıkları haftalık toplantılarla değerlendiren koordinasyon kurulu, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun oluşturacağı heyet aracılığıyla İmralı Adası'ndaki terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret etmeyi görüşmek üzere yapacağı toplantı öncesi TBMM'de bugün bir toplantı düzenledi.

GÜLTAN KIŞANAK DA TOPLANTIDA YER ALDI

Koordinasyon toplantısına DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi Mithat Sancar, DEM Parti'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve siyasetçi Gültan Kışanak katıldı.

Kaynak:ANKA

