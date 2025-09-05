Damla Kent Projesi’ne mahkeme freni: Bakanlık yeniden devrede

Damla Kent Projesi'ne mahkeme freni: Bakanlık yeniden devrede
Başakşehir'de rezerv alan ilan edilen askeri bölgede yapılması planlanan Damla Kent Projesi'nin de inşa edileceği alanın imar planlarının iptal edildiği ortaya çıktı. İBB’nin açtığı dava sonucunda bölgenin imar planları hukuka aykırı bulundu. Mahkeme kararında plan değişikliğinde altyapı ve afet analizlerinin yapılmadığı belirtildi.

İstanbul Başakşehir’de Emlak Konut’un gayrimenkul sertifikasıyla duyurduğu Damla Kent Projesi’nin de yapımı planlanan askeri alana ilişkin imar planları, İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği ortaya çıktı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ise karar sonrası yeniden revizyon planı hazırladı.ekran-goruntusu-2025-09-05-144403.png

Başakşehir’in Mahmutbey ve İkitelli mahallelerinde askeri alan üzerine yapılması planlanan ve yaklaşık 177 bin kişilik nüfus öngörülen 'Çevre Düzeni Planı Değişikliği ve İmar Planları' İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) açtığı dava sonucunda İstanbul 5. İdare Mahkemesi tarafından iptal edildiği ortaya çıktı. Muhalefetin inşaat firmalarına finansman sağladığı gerekçesiyle eleştirdiği Damla Kent projesi ağustos ayında duyururken mahkemenin söz konusu planı 23 Haziran'da iptal ettiği öğrenildi.

Mahkeme kararında, plan değişikliğinin usule aykırı olduğu vurgulandı. Kararda öne çıkan tespitler şöyle:

Revizyon yerine plan değişikliği yapıldığı,

12,5 milyon metrekarelik alanın kentte tampon bölge işlevi gördüğü,

Projenin nüfus ve ulaşım dengelerini ciddi şekilde etkileyeceği,

İstanbul’un afet riskli alanlarına dair analiz bulunmadığı,

Zorunlu Kentsel Teknik Altyapı Değerlendirme Raporu’nun hazırlanmadığı,

Askeri yasak bölgenin “konut alanı”na çevrilmesiyle yoğunluk ve trafik baskısının artacağı tespit edildi.

g0eg3lxwuaauk5y.jpegBAKANLIKTAN YENİ İMAR PLANI

İptal kararının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bölge için planda değişikliğe gitti.

ŞEHİR PLANCILARINDAN TEPKİ

Şehir Plancısı Ceyhan Çılgın, projeye karşı mücadeleyi sürdüren meslektaşlarına dikkat çekerek,
“Şehir plancısı meslektaşlarımız Gürkan Akgün, Buğra Gökçe ve Ramazan Gülten Silivri’de tutuklu fakat İstanbul’u savunmayı sürdürüyorlar. Haklılıklarını idare mahkemeleri de tescilliyor” ifadelerini kullandı.

