Yatırımcısına kötü haber: Damlakent tuğla atmadan 2,3 milyar lira kaybettirdi

Yayınlanma:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Damla Kent Projesi üzerinden hükümetin konut politikalarını eleştirdi. Karabat, “AKP konut projesini çözmek için borsaya açılıp burayı rant alanına çeviriyor. Öte yandan İstanbul’da gerçekten konut sorununu çözebilecek şehir plancıları ve uzmanlar tutuklu. Bu iş böyle gitmez” dedi.

Toplu Konut İdaresi ve Emlak Konut GYO iş birliği ile halka arz edilen "Damla Kent ayrimenkul Sertifikası", Borsa İstanbul'da işlem görüyor. Hisselerden biri 7,59 liraya satışa açılırken 6,72'ye düştü.

"YATIRIM DEĞİL VURGUN"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, yayımladığı videoda, Emlak Konut öncülüğünde borsaya açılan Damla Kent Projesi Gayrimenkul Sertifikası’nın büyük zarara yol açtığını öne sürdü. Karabat şunları kaydetti:

“Barınma krizi borsaya taşındı ve vurgun yapıldı. 7,59 liradan halka arz edilen sertifika, iki haftada yüzde 11,58 değer kaybetti ve 6,72 liraya indi. Başlangıçta 21 milyar lira para toplandı, 2,3 milyar lira borsada buhar oldu.”

“KAMU BANKALARININ ZARARI VATANDAŞA YANSIYOR”

Karabat, kamu bankalarının da sertifikalardan alım yaptığını ve zarar ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Kamu bankalarının ettiği zarar sadece onların zararı değildir. Her edilen kuruş vatandaşın cebinden çıkan zarardır. Emlak Konut belli müteahhitlere kaynak mı aktarmak istedi? Ayrıca 1+1 konutun bile 4,8 milyon liraya satıldığı bir projeden nasıl sosyal konut diye bahsedilebilir?”

“UZMANLAR TUTUKLU, İKTİDAR RANT PEŞİNDE”

Karabat, AKP’nin konut sorununu borsaya taşıyarak çözmeye çalıştığını, buna karşılık İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde şehircilik üzerine çalışan isimlerin tutuklu bulunduğunu vurguladı:

“İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ekibinde yer alan Resul Emrah Şahan, Murat Çalık ve KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt gibi isimler tutuklu. Bir yanda şehircilik uzmanları cezaevinde, diğer yanda bu sorunu borsaya açıp ranta yönelen bir iktidar var. Bu iş böyle gitmez.”

