Çorlu Faciası'nın sembol ismi Mısra Öz'e veirlen 'Üç maymun' cezası bozuldu

Yayınlanma:
Yargıtay, Çorlu tren faciasında oğlunu kaybeden Mısra Öz’e mahkeme heyetine, "Üç maymunu oynuyorlar" dediği için verilen “kamu görevlisine hakaret”ten verilen 8.840 TL’lik para cezasını bozdu. Dosya yeniden görüşülmek üzere yerel mahkemeye gönderildi. Öz'ün lehine karar çıksa da Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı aynı suçtan başka bir dava açtı.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi, 2018’de Çorlu tren faciasında 9 yaşındaki oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz hakkında verilen para cezasını bozdu. Karar, dosyanın yeniden değerlendirilmek üzere Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmesini içeriyor.

8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar köyü yakınlarında meydana gelen tren kazasında 7’si çocuk 25 kişi hayatını kaybetmiş, 300’den fazla kişi yaralanmıştı.

Mısra Öz hakkında, dava sürecinde mahkeme heyetine yönelik sarf ettiği “Üç maymunu oynamayı tercih eden bir heyet” sözleri nedeniyle “kamu görevlilerine hakaret” suçlamasıyla dava açıldı. Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi, Öz’e 8 bin 840 TL para cezası verdi.

Öz’ün avukatı karara itiraz ederek dosyayı İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı. Ancak 24. Ceza Dairesi istinaf başvurusunu reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay’a götürüldü.

Yargıtay 4. Ceza Dairesi para cezasına ilişkin kararı bozarak dosyanın yeniden görülmesini kararlaştırdı.

BİR DAVA DAHA AÇTILAR

Öte yandan, Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Mısra Öz hakkında bir başka dava daha açtı. Bu kez de “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçlaması yöneltilen Öz’ün yargılandığı davanın beşinci duruşması 27 Kasım’da Çorlu 3. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

