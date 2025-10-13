CHP'nin yeni miting adresi açıklandı!

Yayınlanma:
CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlanan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 62'incisinin nerede düzenleneceği açıklandı.

Cumhurbaşkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 62'incisi İstanbul Sarıyer'de yapılacak.

Böylesi CHP tarihinde görülmedi: AB'nin kalbinde 'İmamoğlu'na özgürlük' sesi yükseldiBöylesi CHP tarihinde görülmedi: AB'nin kalbinde 'İmamoğlu'na özgürlük' sesi yükseldi

"HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda saat 19.30'da Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting ile ilgili şunlara yer verildi:

"Çarşamba akşamı, mücadelemizin sesi Sarıyer’den yükselecek! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, siyasi tutsaklara ve adalete meydanlarda sahip çıkmayı sürdürüyoruz! Hep birlikte direnecek, hep birlikte kazanacağız!"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Siyaset
