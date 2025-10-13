CHP'nin yeni miting adresi açıklandı!

Cumhurbaşkanı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 62'incisi İstanbul Sarıyer'de yapılacak.

Böylesi CHP tarihinde görülmedi: AB'nin kalbinde 'İmamoğlu'na özgürlük' sesi yükseldi

"HEP BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

CHP'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda saat 19.30'da Sarıyer Merkez Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenecek miting ile ilgili şunlara yer verildi:

"Çarşamba akşamı, mücadelemizin sesi Sarıyer’den yükselecek! Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu’na, siyasi tutsaklara ve adalete meydanlarda sahip çıkmayı sürdürüyoruz! Hep birlikte direnecek, hep birlikte kazanacağız!"