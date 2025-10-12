Böylesi CHP tarihinde görülmedi: AB'nin kalbinde 'İmamoğlu'na özgürlük' sesi yükseldi

CHP’nin Silivri’de tutuklu bulunan Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitingleri 19 Mart’tan bu yana her çarşamba İstanbul’un bir ilçesinde her hafta sonu ise Anadolu’nun bir kentinde sürüyor.

Özgür Özel Avrupa'da Avrupalı liderleri eleştirdi: Sus pus olanları tarih önünde kaydediyoruz

BİR İLKE İMZA ATTI

CHP 61’inci mitingi Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirerek bir ilke imza attı.

Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk defa yurt dışında bir açık hava mitingi düzenleyen CHP’ye Brüksel’de yabancı siyasetçilerin yoğun desteği ve halkın katılımı dikkati çekti.

İlk yurt dışı mitinginin adresinin Brüksel olarak belirlenmesinde Avrupa Birliği’nin (AB) başkenti olmasının önem taşıdığını belirten CHP kaynakları, bu sayede özgürlük mücadelesinin dünyaya duyulduğunu belirtti.

HAZIRLIKLAR HAFTALAR ÖNCESİNDE BAŞLADI

Mitingin hazırlıkları haftalar öncesinden ataması yapılan Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörlüğü’nün çalışmalarıyla başladı. Altı milletvekilinden oluşan heyet, Belçika’nın başkenti Brüksel’e giderek burada Belçika Birlik Başkanı Derya Bulduk koordinatörlüğünde meydan, güvenlik, bariyerleme, pankartlar, vatandaşların daveti gibi konularda çalışmalar yürüttü.

Miting için seçilen meydan Avrupa Komisyonu’nun ikinci Başkanı’nın adını taşıyan Jean Rey meydanı oldu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkan yardımcısı olduğu Sosyalist Enternasyonal’in İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen prezidyum toplantısına katılımının ardından mitingden bir gün önce, Brüksel’e geldi. Geldiği günün akşamı Birlik Başkanı Derya Bulduk ile toplantı yapan Özel, son hazırlıklara dair bilgi aldı.

TÜM AVRUPA’DAN VATANDAŞLAR, BRÜKSEL’E GELDİ

Miting alanı “Free İmamoğlu” yazılı pankartlarla çevrildi. CHP, her ilde kullanılan parti otobüsünün yerine bu kez meydana sahne kurmayı tercih etti. Vatandaşlar meydana ellerinde Türk bayraklarıyla ve çok sayıda pankartla geldi. Türk vatandaşlarının yanı sıra, Belçikalılar da mitinge katıldı. Mitinge çevre ülkelerden de katılım yoğun oldu. Almanya, Fransa, Hollanda, İspanya, Avusturya ve Danimarka'dan çok sayıda yurttaş, CHP’nin Belçika mitingine katıldı.

PİKACHU BRÜKSEL’DE

CHP Gençlik Kolları, Türkiye’deki mitinglerde olduğu gibi Brüksel’de de miting öncesi "gençlik korteji" yaparak Rogier 29 Bulvarı’ndan mitingin yapıldığı Jean Rey Meydanı'na yürüdü.

Sloganlar atarak alana giren kortej, “Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz” sözlerinin İngilizce'sini taşıdıkları bir pankart arkasında yürüdü. Gençlik kortejinde, 19 Mart protestolarında Antalya’da eylemlere katılan ve eylemlerin dünyaya yayılan simgelerinden biri olan "Pikachu" kostümlü katılımcı da görüntülendi.

AVRUPALI 10 BELEDİYE BAŞKANINDAN MEKTUP

CHP’nin Brüksel mitingine, dünyadan siyasetçilerin yanı sıra yerel yöneticilerden de yoğun destek geldi.

Daha önce İmamoğlu’na desteklerini ileten Avrupalı belediye başkanları, mitinge mektup gönderdi. Mitingin ev sahibi Brüksel Belediye Başkanı Phillipe Clause’nin video mesajını gönderdiği mitingde ayrıca; Roma, Amsterdam, Barselona, Budapeşte, Selanik, Frankfurt, Köln, Timişoara ve Utrecht belediye başkanlarının mektupları okundu.

AVRUPALI SİYASETÇİLER “İMAMOĞLU’NA ÖZGÜRLÜK” İSTEDİ

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan mitingin ilk konuşmacısı CHP Belçika Birlik Temsilcisi Derya Bulduk oldu. Bulduk’un ardından mitinge katılım sağlayan Avrupa Yeşiller Partisi Eş Başkanı Vula Tsetsi, Avrupa Sosyalist Partisi Genel Sekreteri Giacomo Filibeck ve Avrupa Parlamentosu (AP) Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı Üyesi Dario Nardella vatandaşlara hitap etti.

“SUSMAYACAĞIZ, KORKMAYACAĞIZ, BOYUN EĞMEYECEĞİZ”

Brüksel mitingi, CHP’nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği tüm mitinglerinden çok daha fazla dövizin yer aldığı miting oldu. Miting meydanındaki hemen hemen her katılımcının elinde taleplerini içeren bir döviz olduğu görüldü. Mitingde Türkçe dövizlerin yanı sıra İngilizce, Almanca ve Fransızca hazırlanmış çok sayıda pankartın olması da dikkat çekti.

Pankartlarda şu ifadeler görüldü:

“Her şey çok güzel olacak”, “Silivri’ye selamlar”, “Belediye başkanlarımıza özgürlük”, “Hırsızlar dışarıda, dürüstler içeride”, “Susma, sustukça sıra sana gelecek”, “Edison bile pişman”, “Çocukları serbest bırakın”, “İyi olmak yetmez, cesur ol”, “Kendini büyük görme, senden büyük Allah var”, “Gençleri gözaltına alma, adaleti özgür bırak”, “Faşizme karşı omuz omuza”, “Eko Başkan içeride, hırsızlar dışarıda", “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir”, “Halkın iradesi tutuklu”, “Cesur başkan Özgür Özel”, “Susmayacağız, korkmayacağız, boyun eğmeyeceğiz.”

İNGİLİZCE PANKARTLAR DİKKAT ÇEKTİ

Meydandaki İngilizce pankartlardan öne çıkanlar ise şöyleydi:

“The Nobel Peace Prize 2026 Candidates: İmamoğlu and Özel (2026 Nobel Barış Ödülü Adayları: İmamoğlu ve Özel)”, “Power is rented, we are landllords (Güç kiralıktır, biz ev sahibiyiz)”, “One men to rule them all? No, we want democracy (Her şeyi yönetmek için tek adam? Hayır biz demokrasi istiyoruz)”, “Free İmamoğlu (İmamoğlu’na özgürlük)”, “Democracy can’t be jailed (Demokrasi hapsedilemez)”, “Freedom to the press in Türkiye (Türkiye’deki gazetecilere özgürlük)”, “Speak, stand, defend (Konuş, dur, savun).”

“TÜRKİYE LAİKTİR, LAİK KALACAK”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahneye Zülfü Livaneli’nin “Merhaba” şarkısıyla çıktı. Konuşmasına, Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Memleket İsterim” şiiriyle başlayan Özel’in konuşması mitinge katılan Avrupalı siyasetçilere eş zamanlı tercüme edildi. Özel’in konuşması sırasında vatandaşlar sık sık “Hak, hukuk, adalet”, “Türkiye laiktir, laik kalacak”, “Her şey çok güzel olacak”, “Özgür Başkan”, “Tayyip istifa”, “Mustafa Kemal’in askerleriyiz”, “Diplomasız Erdoğan” sloganları attı.

AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKLERİN SORUNLARINA ÇÖZÜM ÖNERİLERİ SIRALANDI

Özel’in konuşması sırasında ucuna "Free İmamoğlu" yazısı asılmış balonlar gökyüzüne bırakıldı. Özel konuşmasında, güncel siyaset ve Türkiye dış politikasının yanı sıra Avrupa’da yaşayan Türklerin sorunlarına ilişkin değerlendirmelerini ve çözüm önerilerini de anlattı. Özel’in çözüm önerileri katılımcılar tarafından yoğun alkış aldı.

Özel, konuşmasının ardından sahneye partisinin Avrupa birlik başkanlarını ve Avrupa’daki siyasi parti temsilcilerini davet etti. Özel, “Bir Başkadır Benim Memleketim” şarkısı eşliğinde sahneye çıkan temsilcilerle birlikte katılımcıları selamladı.

Mitingin ardından sahne önüne inen Özel, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.