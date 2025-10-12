CHP'den tarihi Avrupa mitingi! Özgür Özel Brüksel'de halka sesleniyor

Miting, Belçikalı devlet adamı Jean Rey’in adını taşıyan Place Jean Rey Meydanı’nda yapılıyor. Avrupa’nın birçok ülkesinden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Brüksel’e hareket etti.

Almanya, Hollanda ve Fransa’daki CHP birlikleri ile yurttaşlar, otobüslerle mitinge katılmak üzere Brüksel’e vardı.

Birlik temsilcileri, “Avrupa’daki yurttaşlarımızın demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma kararlılığı bizleri gururlandırıyor” açıklamasında bulundu.

Mitingde, Avrupa'daki bazı belediye başkanlarının mesajları okundu.

Özgür Özel birazdan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkacak

Ayrıntılar geliyor...