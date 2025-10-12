CHP'den tarihi Avrupa mitingi! Özgür Özel Brüksel'de halka sesleniyor

Yayınlanma:
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, milletvekilleri ve belediye başkanları, Belçika’nın Brüksel kentinde düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitinginde, Avrupa'da yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi. Özgür Özel konuşma yapmak için kürsüye çıkacak...

Miting, Belçikalı devlet adamı Jean Rey’in adını taşıyan Place Jean Rey Meydanı’nda yapılıyor. Avrupa’nın birçok ülkesinden vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren Brüksel’e hareket etti.

Almanya, Hollanda ve Fransa’daki CHP birlikleri ile yurttaşlar, otobüslerle mitinge katılmak üzere Brüksel’e vardı.

Birlik temsilcileri, “Avrupa’daki yurttaşlarımızın demokrasiye, laikliğe ve Cumhuriyet değerlerine sahip çıkma kararlılığı bizleri gururlandırıyor” açıklamasında bulundu.

Mitingde, Avrupa'daki bazı belediye başkanlarının mesajları okundu.

Özgür Özel birazdan konuşmasını yapmak üzere kürsüye çıkacak

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Hükümet 3 günlük resmi tatil kararı aldı
Türkiye
Avcılar’da korkunç anlar! Binanın balkonu çöktü: 1 yaralı
Avcılar’da korkunç anlar! Binanın balkonu çöktü: 1 yaralı
Tekne faciasında hayatlarını kaybetmişlerdi! 2 balıkçı son yolculuğuna uğurlandı
Tekne faciasında hayatlarını kaybetmişlerdi! 2 balıkçı son yolculuğuna uğurlandı