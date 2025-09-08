CHP İstanbul İl Başkanlığının yeni adresi belli oldu

CHP Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı binasını kapatma kararı aldı.

CHP Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yaparak Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi. CHP İstanbul İl Binası'nın yeni adresi belli oldu.

YENİ ADRES BAHÇELİEVLER

İstanbul İl Başkanlığının yeni adresi CHP Bahçelievler İlçe binası olduğu duyuruldu. Ayrıca yeni adresin mahkeme kararıyla görevden alınan Özgür Çelik'in Bahçelievler İlçe Başkanlığı döneminde görev yaptığı bina olduğu ifade edildi.