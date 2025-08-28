CHP'nin kongre süreci 3 ilde tıkandı: İl başkanlıkları sandık kurmama kararı aldı!

CHP'nin kurultay davasına karşı il ve ilçelerde başlattığı kongre süreci Kars, Ardahan ve Iğdır'da tıkandı. Kars, Ardahan ve Iğdır il başkanlıkları, sandık kurmayı reddetti.

Siyasi partiler yasası gereği kurultayların 2 yılda bir toplanması gerekiyor. CHP de yasa hükmü uyarınca yaklaşık bir ay önce kongre kararı almıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, parti örgütlerine gönderdiği bildirgede, "Tüzüğümüzün 36. maddesi uyarınca; Merkez Yönetim Kurulu'nun 14 Temmuz 2025 tarihli toplantısında 'Kongreler Takvimi'nin' başlatılmasına karar verilmiştir." ifadelerine yer vermişti.

Delege seçimleri ilçelerde 13 Ağustos'ta başladı. Delege seçimleri ve itiraz süreçlerinin bitmesinin ardından 13 Eylül'de ise ilçe kongreleri, 11 Ekim itibariyle de il kongreleri gerçekleştirilecek. CHP 39. Olağan Kurultayın ise daha sonra açıklanacak takvimde 2026 yılı başlarında yapılması bekleniyor.

ÜÇ İL BAŞKANLIĞINDAN "SANDIK KURMAMA" KARARI

İlçe kongrelerine bir aydan kısa bir süre kalmışken CHP Kars, Ardahan ve Iğdır il başkanlıkları "sandık kurmama" kararı aldı. Üç ilin başkanlıklarının aldığı bu karar, il örgütlerinde eleştirilere neden oldu. Kars, Ardahan ve Iğdır il başkanlıklarının kararı, "Üyelerin iradesini yok sayan, partinin demokratik işleyişine darbe ve antidemokratik bir adım" olarak değerlendirildi.

İl örgütlerinden, başkanlıkların aldığı karara karşı yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildli:

Cumhuriyet Halk Partisi’nin aldığı kongre kararı ve parti tüzüğü gereği Türkiye genelinde tüm il ve ilçelerde sandık kurulması zorunludur. Ancak Kars ve Iğdır il başkanlıklarının sandık kurmama yönündeki kararı, üyelerimizin iradesini yok sayan, tüzüğe aykırı ve antidemokratik bir adımdır.

Bu durum, partimizin demokratik işleyişine ağır bir darbe vurmakta ve üyelerimizin söz hakkını gasp etmektedir. Bizler bu tavrı şiddetle reddediyor, Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in 'sandığı üyelerin önüne koyma' iradesini güçlü bir şekilde desteklediğimizi ve kendisine güven duyduğumuzu vurguluyoruz.

Ayrıca Kars il başkanının mevcut hazirun listesine ilişkin olarak “çok sağlıklı bir üye listesi değil” diyerek açıkça üyelerimize hakaret ettiğini de özellikle vurgulamak isteriz. Üstelik bu sözler gizli kapaklı değil, partimizin önde gelen isimlerinin yanında sarf edilmiştir. Bu tutum yalnızca üyelerimizi küçümsemekle kalmamakta, partimizin iç bütünlüğünü ve demokratik meşruiyetini de zedelemektedir.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

