CHP'nin ilk yurt dışı mitingi Brüksel'de!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ekim ayındaki yoğun Avrupa temaslarının ilk durağı olarak Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, İspanyol Sosyalist İşçi Partisi’nin genel merkezinde düzenlenecek toplantıda konuşma yapması ve uluslararası sosyal demokrat liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Özel’e Madrid ziyaretinde; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik ediyor. CHP liderinin, temaslarında Türkiye’nin dış politikadaki vizyonunu ve demokrasi vurgusunu öne çıkarması bekleniyor.

CHP’DEN İLK YURT DIŞI MİTİNG: ADRES BRÜKSEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Avrupa’daki ikinci durağı Belçika olacak. Özel, 12 Ekim Pazar günü Brüksel Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingini düzenleyecek. Türkiye saatiyle 12.00’de başlayacak miting, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yurt dışında düzenlediği ilk miting olacak.

Özel’in mitingin ardından Brüksel’de yaşayan Türk seçmenlerle de bir araya gelerek Türkiye siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulunması planlanıyor.

PES KONGRESİ İÇİN AMSTERDAM’A GİDECEK

CHP lideri, 16-18 Ekim tarihlerinde ise Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gidecek.

Bu temaslarla birlikte Özel, hem uluslararası sosyal demokrat hareketin gündemine katkı sunacak hem de Avrupa’daki Türk seçmenlerle doğrudan temas kuracak.