CHP'nin ilk yurt dışı mitingi Brüksel'de!

CHP'nin ilk yurt dışı mitingi Brüksel'de!
Yayınlanma:
Güncelleme:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Avrupa turu kapsamında ilk olarak İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenecek Sosyalist Enternasyonal toplantısına katılacak. Ardından Belçika’nın başkenti Brüksel’de partisinin ilk yurt dışı mitingini gerçekleştirecek.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ekim ayındaki yoğun Avrupa temaslarının ilk durağı olarak Sosyalist Enternasyonal Başkanlar Kurulu toplantısına katılmak üzere bugün İspanya’nın başkenti Madrid’e gitti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, İspanyol Sosyalist İşçi Partisi’nin genel merkezinde düzenlenecek toplantıda konuşma yapması ve uluslararası sosyal demokrat liderlerle bir araya gelmesi bekleniyor.

Özgür Özel Madrid yolcusu!Özgür Özel Madrid yolcusu!

Özel’e Madrid ziyaretinde; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve Dış İlişkiler Koordinatörü Şule Bucak Erten eşlik ediyor. CHP liderinin, temaslarında Türkiye’nin dış politikadaki vizyonunu ve demokrasi vurgusunu öne çıkarması bekleniyor.

CHP’DEN İLK YURT DIŞI MİTİNG: ADRES BRÜKSEL

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Avrupa’daki ikinci durağı Belçika olacak. Özel, 12 Ekim Pazar günü Brüksel Meydanı’nda “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingini düzenleyecek. Türkiye saatiyle 12.00’de başlayacak miting, CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için yurt dışında düzenlediği ilk miting olacak.

Özgür Özel gündeme getirdi... Sayıştay raporu ortaya çıktı: İşte AKP'nin nadir toprak elementleri planıÖzgür Özel gündeme getirdi... Sayıştay raporu ortaya çıktı: İşte AKP'nin nadir toprak elementleri planı

Özel’in mitingin ardından Brüksel’de yaşayan Türk seçmenlerle de bir araya gelerek Türkiye siyasetine ilişkin değerlendirmelerde bulunması planlanıyor.

PES KONGRESİ İÇİN AMSTERDAM’A GİDECEK

CHP lideri, 16-18 Ekim tarihlerinde ise Avrupa Sosyalist Partisi’nin (PES) kongresine katılmak üzere Hollanda’nın başkenti Amsterdam’a gidecek.

Bu temaslarla birlikte Özel, hem uluslararası sosyal demokrat hareketin gündemine katkı sunacak hem de Avrupa’daki Türk seçmenlerle doğrudan temas kuracak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Şampiyonlar Ligi maçları Netflix'te yayınlanabilir
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Konya'nın vergi rekortmenleri listesine yabancı isimler de girdi
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı: Aralarında Türkler de var
Aralarında Türkler de var
Dünyanın bir tarafı açlıkla kıvranırken onlar servetlerine servet kattı
İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Icardi'den şaşırtan talep: Okan Buruk anında reddetti
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
İnanılmaz olay: 4 yaşındaki kızlarının doğum gününde kaynar suyla dolu küvete giren çift öldü
Altın rekora koşuyor! Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Altın rekora koşuyor!
Uzmandan sert uyarı: Düşüş Kapıda!
Maliye’den jet hızıyla denetim: Özel uçaklar mercek altında
Maliye’den jet hızıyla denetim
Özel uçaklar mercek altında
TFF Galatasaray Beşiktaş derbisi kararını açıkladı: Cezalar yolda
Kuvvetli yağış ve fırtına yolda: Meteoroloji uyardı bu saatlere dikkat
Siyaset
800 emekçi greve çıkınca valilik yasak getirdi! O şirket altı milyar ciro yapıp sıfır vergi ödemiş...
800 emekçi greve çıkınca valilik yasak getirdi! O şirket altı milyar ciro yapıp sıfır vergi ödemiş...
Serdar Öktem'i öldüren tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı
Serdar Öktem'i öldüren tetikçilerin en net görüntüsü ortaya çıktı