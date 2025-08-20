CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçilirse ilk talimatı bu olacak! Özgür Özel açıkladı

CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı seçilirse ilk talimatı bu olacak! Özgür Özel açıkladı
Yayınlanma:
CHP Lideri Özel, AKP’nin kreş ve yurt açmamasını siyasi tercih olarak nitelendirdi. "Yurt yapmıyorsa cemaat yurtlarına yol vermek için yapmıyor" diyerek AKP'yi eleştiren Özel, “CHP iktidarında Cumhurbaşkanımızın ilk talimatı TOKİ’ye olacak ve bir yıl içinde tüm öğrencilere yetecek Cumhuriyet yurtları yapılacak” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Kadıköy’de açtığı Filiz Akın Kız Öğrenci Yurdu’nun açılışına katıldı.

Özel, İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun okunan mektubuna da dikkat çekip Silivri'de olduğuna şu sözlerle dikkat çekti:

  • "İstanbul'un seçilmiş belediye başkanı, yol arkadaşımız, Cumhurbaşkanı adayımız biraz önce Silivri'deki 16 metrekarelik hücresinden buraya seslendi."

"KREŞ VE YURT YAPMAMAK AKP'NİN EKONOMİK DEĞİL SİYASİ TERCİHİDİR"

Özel, AKP döneminde İstanbul’da kreş ve öğrenci yurdu bulunmadığını hatırlatarak şunları söyledi:

  • Burada sorsak Ekrem Başkan olmadan Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı olmadan önce İstanbul'da kaç kreş vardı? Kaç öğrenci yurdu vardı?Herkes bir sayı söyler, herkes yanılır.
    Çünkü cevap biraz önce ifade edildiği gibi sıfır.
  • Bir tek kreşi olmayan, bir tek öğrenci yurdu olmayan bir büyükşehir belediyesini devraldık biz.
    Böyle kararlar tesadüfi falan değildir, ekonomik değildir.
    Fevkalade siyasidir ve tercihseldir.
  • Yurt yapmıyorsa cemaat yurtlarına yol vermek için yapmıyor.
    Toki her türlü betonu döküyor, her türlü köprüyü yapıyor, her türlü inşaatı yapıyor da bir öğrenci yurdu mu yapamıyor?
  • O zaman burada karar siyasi, tercih politik ve cemaat yurtlarına yol vermek için böyle çağdaş mekanları yapmak yerine ekonomisi zayıf olan öğrencileri belli bir gücü elinde tutan ve onları kendi düşüncelerine göre yönlendirmek, borçlandırmak isteyen birtakım yapılara yol açmak için yapıyorlar.Bir siyasi tercih kreş yapmıyor olabilir mi? Evet.

Kadınların sosyal yaşama katılımını engelleyen bir anlayışı eleştiren Özel, "Kadını çocuk doğuran ve çocuğuna evde bakan, sosyal hayatın içinde istemeyen bir dünya görüşü kreş yapmaz" ifadelerini kullandı.

Özel, CHP’nin ise bunun tam tersine bir anlayışla çalıştığını belirterek, "Ücretsiz yurt ve kreşlerle anneyi sosyal yaşamın içine katar, çocuğa fırsat eşitliği sağlar" dedi.

AÇILIŞLARA DEVAM KARARINI AÇIKLADI

Saraçhane direnişinden Maltepe mitingine kadar süren eylemleri hatırlatan Özel, Kartalkaya faciası gibi elim olaylar nedeniyle CHP'li belediyelerin projelerinin açılışlarını gerçekleştiremediklerini ifade etti.

Özel, hem iktidara karşı eylemlerine devam edip bundan sonra da açılışları gerçekleştireceklerini şu sözlerle ifade etti:

  • "Her hafta sonu bir şehirde, her çarşamba akşamı bir ilçemizde İstanbul'da bir büyük eylemle hem seçtiklerimize hem seçme irademize sahip çıkıyoruz"

İŞTE CHP'NİN CUMHURBAŞKANI'NIN İLK TALİMATI

CHP Lideri Özgür Özel, partisinin Cumhurbaşkanı adayının seçilip göreve gelince vereceği ilk talimatı açıkladı.

Özgür Özel, ilk talimatın öğrenci yurtları olacağını, bunun isminin de Cumhuriyet yurtları olacağını söyledi:

"Ama esas mesele devletin Türkiye Cumhuriyeti'ni yöneten iktidarın kararlılığıyla olacak.

  • Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında Cumhurbaşkanımızın, yürütmenin başındaki Cumhurbaşkanımızın ilk vereceği talimat Toki'ye olacak ve bir yıl içinde bütün öğrencilere yetecek kadar Cumhuriyet yurtları Toki tarafından inşa edilecek."

AKP'NİN ÖĞRENCİYE GÜNDE 100 LİRA BURSUNU BAKIN NASIL ANLATTI

KYK burslarını da eleştiren Özel, "Bülent Ecevit’in verdiği 450 lira burs 1,5 çeyrek altın ediyordu. Bugün verilen 3000 lira yarım çeyrek altın etmiyor. Eğer bu oran korunsaydı burs 11.500 lira olurdu" dedi.

Öğrencilerin barınma sorununu hatırlatan Özel, "Eskiden üç öğrenci burslarını birleştirip ev tutardı. Bugün 9000 liraya kümese bile giremezsiniz" diye konuştu.

"ERDOĞAN'I PİŞMAN EDECEĞİZ"

Konuşmasının en sert bölümünde Özel, İmamoğlu’nun tutukluluğunu şöyle değerlendirdi:

  • "Ekrem Başkan'ın Türk Ceza Kanunu'nda dahi yazmayan önemli bir suçu var. O yüzden içeride tutuluyor. Ekrem Başkan Tayyip Erdoğan'ı defalarca yenme suçundan içeride tutuluyor. Bu suçu dört kez üst üste işlediği için ve bir kez daha işlemeye azmettiği için içeride tutuluyor."

Son bölümde kararlılık mesajı veren Özel, "Bir kez daha yeneceğiz, Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha yeneceğiz ve karşımıza çıktığına pişman edeceğiz" dedi.

CHP’nin geri adım atmayacağını vurgulayan Özel, "Bu parti bir adım geri atarsa Türkiye 100 yıl geri gider. Bu parti 1 santim eğilirse bu millete diz çöktürürler. Biz çökmeyeceğiz, bu millete diz çöktürmeyeceğiz" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

