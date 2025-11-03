CHP’nin 'butlan' dosyası kapandı: Ceza davasında ise ilk duruşma yarın

CHP’nin 2023’teki 38. Olağan ve 2025’teki 21. Olağanüstü Kurultaylarının iptali için açılan “mutlak butlan” davası Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından 24 Ekim 2025’te “aktif husumet yokluğu” ve “konusuz kalma” gerekçeleriyle reddedilmişti. Böylece kurultayın iptaline ilişkin hukuk davası sonuçlanmış ve Özgür Özel ile mevcut yönetim görevine devam etmişti.

Son Dakika | CHP Kurultayı iptal edilmeyecek

CEZA DAVASINDA İLK DURUŞMA YARIN

Ayrı yürüyen ceza davası ise Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesi kapsamında “oylamaya hile karıştırma” iddiasına dayandırıldı. Aralarında İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın da bulunduğu 12 CHP’li hakkında 1 ila 3 yıl hapis ve siyaset yasağı talep ediliyor. İlk duruşma 4 Kasım 2025 Salı günü Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak. Asliye ağır ceza görev tartışmasında AYM 10 Eylül’de başvuruyu reddetmiş, dosya asliye cezada görüleceğine karar vermişti.

KEMAL KILIÇDAROĞLU “MAĞDUR” SIFATIYLA İDDİANAMEDE

Soruşturma aşamasında 36 tanık dinlenirken 115 şüphelinin ifadesi alındı; 51 kişinin kurultay dönemine ait iletişim kayıtları talep edildi. İddianamede Kemal Kılıçdaroğlu “mağdur”, Lütfü Savaş “müşteki/tanık” olarak yer aldı.

Dosyadan Özgür Özel, Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Gökhan Günaydın, Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Özgür Karabat, Umut Akdoğan, Veli Ağbaba, Turan Taşkın Özer’in dosyaları vekil olmaları nedeniyle usul yönünden ayrı bir soruşturma olarak ayrılmış ve parlamenter büroya gönderinmişti.

Lütfü Savaş'ın butlan inadı! Şimdi de istinafı deneyecek

Geriye kalan ismlerin olduğu soruşturma da ayrılmış ve başka bir soruşturma numarası verilmişti.

Ceza davası devam etse de butlan davası yerel mahkemede bittiği için istinaf süreci devam edecek. Ceza davasının CHP yönetiminin görevden alınmasıyla ilgisi bulunmuyor.