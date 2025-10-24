Lütfü Savaş'ın butlan inadı! Şimdi de istinafı deneyecek
Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in genel başkanlığı Kılıçdaroğlu'ndan aldığı 38'inci Olağan Kurultayı ile kayyum tehdidine karşın yapılan 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.
"KONUSUZ KALMASI NEDENİ İLE..."
Mahkeme red kararında davanın konusuz kaldığına hükmetti: Konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına...
SAVAŞ'IN BUTLAN İNADI...
Mahkeme kararının ardından davaya açan taraflardan olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, avukatı aracılığı ile kararı istinafa taşıma kararı aldı. Savaş'ın avukatı istinafa taşıma hakkında şu ifadeleri kullandı:
- "Süreci istinafa taşıyacağız. Davanın reddi kararını beklemiyorduk, bizim için şaşırtıcı oldu. Yasal, hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. İstinafa gideceğiz.”
CHP AVUKATI: İSTİNAFTAN DA FARKLI SONUÇ BEKLEMİYORUZ
Savaş cephesinden mahkeme kararının istinafa taşınacağının açıklanmasının ardından CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, istinaftan da farklı bir karar beklemediklerini, bu davaların artık ülke gündeminden çıkması gerektiğini belirtti.
"Meseleyi siyaset çözüyor. Bugün de böyle oldu. Sandıktan çıkan sonuca göre bir dava sonucu şekillenmiş oldu.... İstinaftan da farklı bir sonuç beklemiyoruz. Çünkü fiili bir gerçek var. Ancak daha önceden söylediğimiz bir şey vardı. Bu davaların ülkemizin gündeminden artık çıkması gerektiğini hep ifade ediyorduk. Bugün itibarıyla umuyorum bu gerçekleşecek. Siyaset de normal seyrine dönecektir."