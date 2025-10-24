Lütfü Savaş'ın butlan inadı! Şimdi de istinafı deneyecek

Yayınlanma:
CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda şaibe olduğu iddiaları ile açılan davanın 5. duruşmasında karar çıktı. Mahkeme davanın reddine karar verdi. Dava açan isimlerden Lütfü Savaş, avukatı aracılığı ile kararı istinafa taşıyacağını açıkladı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan ve Özgür Özel'in genel başkanlığı Kılıçdaroğlu'ndan aldığı 38'inci Olağan Kurultayı ile kayyum tehdidine karşın yapılan 6 Nisan 2025'teki 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davayı reddetti.

"KONUSUZ KALMASI NEDENİ İLE..."

Mahkeme red kararında davanın konusuz kaldığına hükmetti: Konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına...

Mutlak butlan olmadı casusluk verelim!Mutlak butlan olmadı casusluk verelim!

SAVAŞ'IN BUTLAN İNADI...

Mahkeme kararının ardından davaya açan taraflardan olan eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, avukatı aracılığı ile kararı istinafa taşıma kararı aldı. Savaş'ın avukatı istinafa taşıma hakkında şu ifadeleri kullandı:

  • "Süreci istinafa taşıyacağız. Davanın reddi kararını beklemiyorduk, bizim için şaşırtıcı oldu. Yasal, hukuki yollara başvurmaya devam edeceğiz. İstinafa gideceğiz.”

CHP AVUKATI: İSTİNAFTAN DA FARKLI SONUÇ BEKLEMİYORUZ

Savaş cephesinden mahkeme kararının istinafa taşınacağının açıklanmasının ardından CHP'nin avukatı Çağlar Çağlayan, istinaftan da farklı bir karar beklemediklerini, bu davaların artık ülke gündeminden çıkması gerektiğini belirtti.

  • "Meseleyi siyaset çözüyor. Bugün de böyle oldu. Sandıktan çıkan sonuca göre bir dava sonucu şekillenmiş oldu.... İstinaftan da farklı bir sonuç beklemiyoruz. Çünkü fiili bir gerçek var. Ancak daha önceden söylediğimiz bir şey vardı. Bu davaların ülkemizin gündeminden artık çıkması gerektiğini hep ifade ediyorduk. Bugün itibarıyla umuyorum bu gerçekleşecek. Siyaset de normal seyrine dönecektir."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Foça felaketi yaşarken Cumhurbaşkanı danışmanı yardım çağrısı ile alay etti!
Alman futbolu bir kedi için seferberlik ilan etti
AKP Ürgüp'ü parsel parsel satmış
Şahan Gökbakar'ın Türkiye'den ayrıldığı iddia edilmişti: Gerçek ortaya çıktı
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Sıfır araç artık hayal oldu: 2. el piyasası patladı gitti!
Vay vay vay bu nasıl Galatasaray: 3'te 3 yaptı ama bu hiç yakışmadı
İstanbul'a yağışlar ne zaman dönüyor? AKOM'dan fırtına uyarısı geldi
ASKİ saat vererek duyurdu: Önleminizi alın! 20 mahalle susuz kalacak
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Yerlikaya açıkladı! Trafikte bunu yapan yandı
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Kasımda ABD ve Çin otomobillerine indirim geliyor: Japon arabalarına ise zam...
Türkiye
İstanbul için vahim tablo: Profesör tasarruf çağrısında bulundu
İstanbul için vahim tablo: Profesör tasarruf çağrısında bulundu
Turistin cesedi 3 gün sonra asansör boşluğunda bulundu
Turistin cesedi 3 gün sonra asansör boşluğunda bulundu
Fabrikada korkunç kaza: Ayağını makineye kaptırdı
Fabrikada korkunç kaza: Ayağını makineye kaptırdı