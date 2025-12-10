CHP'nin 75'inci miting adresi belli oldu!

CHP'nin 19 Mart operasyonlarının ardından başlattığı ve her hafta Çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde, Cumartesi günlerinde ise Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 75'incisi Kayseri'de düzenlenecek.