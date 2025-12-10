CHP'nin 75'inci miting adresi belli oldu!
Yayınlanma:
CHP'nin 19 Mart operasyonlarının ardından başlattığı ve her hafta Çarşamba günü İstanbul'un bir ilçesinde, Cumartesi günlerinde ise Türkiye'nin farklı bir ilinde düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 75'incisi Kayseri'de düzenlenecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik başlatılan ve özellikle İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart 2025 tarihi itibarıyla başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingleri, es vermeden devam ediyor.
CHP'nin 74'üncü eylemi Çatalca'da! Özgür Özel bıkmadan usanmadan kalabalıklara sesleniyor
CHP'NİN 75'İNCİ MİTİNG ADRESİNİ ÖZEL İLAN ETTİ
Mitinglerin 74'üncüsü bugün İstanbul Çatalca'da gerçekleştirildi. Mitingde çarpıcı açıklamalarda bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "İlan ediyorum" diyerek, Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan 75'inci mitingin, Kayseri'de düzenleneceğini açıkladı.