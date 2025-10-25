CHP'nin 64. miting adresi belli oldu: 'Nadir elementler' gündemde!

CHP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun serbest bırakılması ve erken seçim talebiyle düzenlenen “Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 64’üncüsü yarın Eskişehir’de yapılacak.

Eskişehir'deki "Millet İradasine Sahip Çıkıyor" mitinginin bir diğer teması Beylikova ilçesinde yer alan nadir toprak elementleri olacak.

CHP’nin, "Bu bereketli topraklara, bu memleketin zenginliklerine, emeğine ve adaletine hep birlikte sahip çıkacağız. Ne yerin altını ne de halkın alın terini kimseye peşkeş çektirmeyeceğiz. Milletimizin dediği olacak, milletimiz kazanacak, biz kazanacağız" diyerek duyurduğu miting yarın saat 16.00’da başlayacak.

"NADİR ELEMENT" VURGUSU

CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz miting öncesi açıklamalarda bulundu. Tüm Eskişehirli yurttaşları mitinge davet eden Yalaz, "Nadir elementler Beylikova'da uzun süredir olduğu bilinen ve buna ilişkin bazı çalışmaların da daha önce yapıldığı bir durum söz konusu. Bu konuyu gündeme getiren Sayın Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmeden Genel Başkanımızın aldığı bilgi ile bu konunun da gündeme geldiği yönünde ciddi, somut emarelerle bunu kamuoyuna açıklaması oldu. Beylikova'da ve Eskişehir'de bu konuda hemşehrilerimiz de son derece hassas. Biz bu madenlerin ülkenin ekonomisine katkı sağlayacak bir konjonktür içinde değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Verilen kanun teklifini de son derece olumlu karşılıyoruz. Keşke ilimizin 3 iktidar milletvekili de Eskişehir'in bu önemli zenginliğinin Eskişehir lehine kullanılması için verilen bu kanun teklifine imza atmış olsalardı" diye konuştu.

Türkiye'nin kaderini değiştirecek nadir element tekifi! İşte o metin

Nadir element bilmecesinde Özel'den Erdoğan'a hodri meydan! "Var mısın yok musun" deyip imzayı attı

"EN GÜZEL CEVABI YARIN BURADA ESKİŞEHİRLİLER VERECEK"

Ekonomik krizden Eskişehirli yurttaşların da olumsuz etkilendiğini belirtti Yalaz, "19 Mart darbe süreci ve sonrasını bir bütün olarak değerlendiriyoruz. Hem dün davanın reddi şeklinde sonuçlanan ve beş duruşmanın tamamında biraz da kamuoyunu yönlendirmeyle CHP'yi yıpratmaya yönelik bu çalışmalar, bu suni gündemlerin bir bütün olduğunu bu hususta da ne yaparlarsa yapsınlar hem belediye başkanlarımız nezdinde hem partimiz ve halk nezdinde tutmadığını, bir türlü halkı inandırmadıklarını görüyoruz. Buna en güzel cevabı yarın burada Eskişehirliler verecek" ifadelerini kullandı.