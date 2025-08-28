CHP'li Zeliha Aksaz Şabaz'dan 'Yenidoğan Çetesi' açıklaması: 'AKP suçüstü yakalandı'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şabaz, Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital, Tokluoğlu bebeğin ölümünde oybirliğiyle hatalı bulunduğunu belirtti.

Yenidoğan yoğun bakım servisinin işletmesi başka bir şirkete devredildiğini söyleyen Şahbaz, "Hekim yerine hemşireler ve yetkisiz yardımcı personel görevlendirildi. İnsan hayatı hiçe sayıldı, kasaya girecek para önce geldi. Bu bir hata değil, örgütlü bir sağlık cinayetidir" dedi.

Şahbaz, "Yenidoğan Çetesi davasında AKP suçüstü yakalandı” başlığıyla yaptığı yazılı açıklamada, "Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu’nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital, Tokluoğlu bebeğin ölümünde oybirliğiyle hatalı bulundu. Gerekçe çok net: Yenidoğan yoğun bakım servisinin işletmesi başka bir şirkete devredildi, hekim yerine hemşireler ve yetkisiz yardımcı personel görevlendirildi. İnsan hayatı hiçe sayıldı, kasaya girecek para önce geldi.

Bu bir hata değil, örgütlü bir sağlık cinayetidir. Para hırsıyla beslenen çeteler, bebeklerimizin canına kıymıştır. AKP’nin yıllardır uyguladığı sağlıkta özelleştirme politikaları devlet hastanelerini kapatmış, yurttaşlarımızı özel hastanelerin ve kar hırsının insafına terk etmiştir. Eski Sağlık Bakanı’nın hastanesinde, yeni Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun gözleri önünde yaşanan bu katliam, sağlık sisteminin çöküşünün en açık göstergesidir" dedi.

"KRİTİK KAYITLAR İDDİANAMEDE YER ALMADI"

Yenidoğan Çetesi davasına ilişkin bebeklerin tedavi sürecinde kritik önemdeki 112 kayıtları ne iddianamede ne de Adli Tıp raporunda yer almadığını söyleyen Şahbaz, "Devlette ve özelde boş çocuk yoğun bakım yatağı olmadığı için bebek üç gün boyunca bekletilmiş, sonunda çetelerin insafına bırakılmıştır. Bu, açıkça ölüme mahkûm etmektir. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı diyerek devletin hastanelerinde yoğun bakımlar kapatılırken, aslında yapılan şey bebeklerimizi, sağlık ve yaşam güvenliğimizi çetelere teslim etmektir.

"HALKIN SAĞLIĞI ÇETELERE TESLİM EDİLEMEZ"

Artık herkes görsün; AKP ile bu ülkede ne bebeklerin ne yetişkinlerin sağlık güvenliği kalmıştır. Halkın sağlığı rant politikalarının kurbanı edilmiştir. Biz söylüyoruz, yine söylüyoruz; halkın sağlığı çetelere teslim edilemez. Sağlık hakkı özelleştirmelerle değil, kamucu, nitelikli, eşit ve ulaşılabilir bir sistemle korunur. Bu enkazdan çıkışın tek yolu, parayı değil, yaşamı önceleyen kamucu sağlık anlayışıdır. Yenidoğan çetesi marifetiyle katledilen bebeklerimizin adaleti, hepimizin geleceğinin teminatıdır" ifadelerini kullandı.