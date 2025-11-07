CHP'li Okakın'dan Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki: İfadesi alınmadan 'tutuklandı' denildi

CHP'li Okakın'dan Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki: İfadesi alınmadan 'tutuklandı' denildi
Yayınlanma:
CHP MYK Üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi. Okakın, "Tutuklanma hali, henüz ifadesi dahi alınmamışken, giyotin medyasında servis edilmiştir. Partimizin bilgi ve iletişim teknolojileri alanının iftira ve manipülasyonlarla hedef alınması tesadüf değildir" dedi.

İBB'nin "İstanbul Senin" uygulamasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı.

Son dakika | CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandıSon dakika | CHP Bilgi İşlem Sorumlusu tutuklandı

CHP MYK Üyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Okakın, Erdoğan'ın henüz ifadesi alınmamışken "tutuklandığı bilgisinin giyotin medyasında servis edildiğini" söyledi.

"PARTİMİZİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN HEDEF ALINMASI TESADÜF DEĞİLDİR"

Pınar Uzun Okakın, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır çalışmalarıyla katkı sunan parti emektarımız Orhan Gazi Erdoğan, hiçbir somut delile dayanmayan iddialarla tutuklama istemiyle sevk edilmiş, ardından tutuklanmıştır. Üstelik tutuklanma hali, henüz ifadesi dahi alınmamışken, giyotin medyasında servis edilmiştir.

Bu karar, yalnızca bir partilimize yönelik haksızlık olmanın ötesinde, dijital bağımsızlığımıza, bilgi güvenliğimize ve demokratik haklarımızın özüne yönelik çok açık bir saldırıdır.

Partimizin bilgi ve iletişim teknolojileri alanının iftira ve manipülasyonlarla hedef alınması tesadüf değildir. Bu alanda gerçekleştirilen her çalışma, karalamalarla kirletilemeyecek kadar temiz, güvenli ve ilericidir. Veri güvenliği skandallarıyla nam salmış beceriksiz ve art niyetli kadroların yargı sopası, iftira niteliğinin bir adım ötesine geçemez.

Demokratik direnişimizin yeni cephesi bu alandır. Adalet, talimatla değil hukukla sağlanır. Gerçekleri susturamayacaksınız."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Çin yine yaptı yapacağını!
99 saniyede şarj olan Aion UT Super satışa çıkıyor: Hem de fiyatı çok uygun
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Türkiye'nin ünlü havayolu şirketiydi: Resmen iflas etti
Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isimden pastırma sıcakları ve yağış uyarısı
Yüzde 45 zam öncesi son şans! 2025 fiyatından almak isteyenler kapıda kuyruk oldu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Uzman isim tarih verdi!
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Seyahat planı yapmadan önce bu listeye göz atın: En güvenli yer belli oldu! Hırsız yok turist çok
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Hırsızlara şok!
Artık otomobil hırsızları zengin olamayacak: "Mavi bomba" devrede
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Galatasaray'a Ajax zaferinden sonra bir müjde daha
Aşırı güzelleri bekleyen tehlike: Artık vazgeçtiler
Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı! 9 il için tarih verildi
Siyaset
Hakan Fidan: İsrail üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemekte
Hakan Fidan: İsrail üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmemekte
CHP’li Tanrıkulu’ndan dokunulmazlık açıklaması: Bizim bir kusurumuz varsa AKP'nin 99 kusuru var
CHP’li Tanrıkulu’ndan dokunulmazlık açıklaması: Bizim bir kusurumuz varsa AKP'nin 99 kusuru var