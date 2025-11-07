CHP'li Okakın'dan Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki: İfadesi alınmadan 'tutuklandı' denildi

İBB'nin "İstanbul Senin" uygulamasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu Orhan Gazi Erdoğan tutuklandı.

CHP MYK Üyesi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın, Orhan Gazi Erdoğan'ın tutuklanmasına tepki gösterdi.

Okakın, Erdoğan'ın henüz ifadesi alınmamışken "tutuklandığı bilgisinin giyotin medyasında servis edildiğini" söyledi.

"PARTİMİZİN BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİNİN HEDEF ALINMASI TESADÜF DEĞİLDİR"

Pınar Uzun Okakın, şu ifadeleri kullandı:

"Uzun yıllardır çalışmalarıyla katkı sunan parti emektarımız Orhan Gazi Erdoğan, hiçbir somut delile dayanmayan iddialarla tutuklama istemiyle sevk edilmiş, ardından tutuklanmıştır. Üstelik tutuklanma hali, henüz ifadesi dahi alınmamışken, giyotin medyasında servis edilmiştir.

Bu karar, yalnızca bir partilimize yönelik haksızlık olmanın ötesinde, dijital bağımsızlığımıza, bilgi güvenliğimize ve demokratik haklarımızın özüne yönelik çok açık bir saldırıdır.

Partimizin bilgi ve iletişim teknolojileri alanının iftira ve manipülasyonlarla hedef alınması tesadüf değildir. Bu alanda gerçekleştirilen her çalışma, karalamalarla kirletilemeyecek kadar temiz, güvenli ve ilericidir. Veri güvenliği skandallarıyla nam salmış beceriksiz ve art niyetli kadroların yargı sopası, iftira niteliğinin bir adım ötesine geçemez.

Demokratik direnişimizin yeni cephesi bu alandır. Adalet, talimatla değil hukukla sağlanır. Gerçekleri susturamayacaksınız."