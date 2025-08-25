CHP'li Günaydın’dan Çağlayan'da çarpıcı iddialar! "Aziz İhsan Aktaş'ın kaçması mı teşvik edilmekte?"

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, İstanbul Çağlayan Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmasının artık "İBB borsasının çok ötesine geçtiğini" söyledi. Günaydın, “Siyaset, ticaret ve tarikat adeta Adliye Sarayı’nı bir kene gibi sarmış durumdadır” diyerek sürece yön veren bazı avukatların sanıkları tehdit ve şantajla ifadeye zorladığını iddia etti.

Günaydın, özellikle Aziz İhsan Aktaş üzerinden yürütülen tartışmalı soruşturmaya dikkat çekerek şunları söyledi:

“İftira edenler, yani çete liderleri dışarıda serbest, kendisine iftira edilenlerin dosyaları kabartılmakta. Mehmet Yıldırım örneğinde olduğu gibi parayla ifade alınmakta. Pehlivan tek kişilik hücrede tutulurken Yıldırım ev hapsiyle serbest.”

AKP'den ihracı istendikten sonra istifa eden Mücahit Birinci’nin de bu süreçte aktif rol aldığını söyleyen Günaydın, “Birinci, Murat Kapkın’a CHP Genel Merkezi’ni ve Ekrem İmamoğlu’nu hedef alan bir metni imzalatmaya çalıştı. Bunu bireysel mi yapıyor, yoksa birilerinin sözcüsü mü?” diyerek 2 milyon dolarlık ücret istendiğini de hatırlattı.

Günaydın, avukatlar Recep Seyhan ve Hamza Uçan’ın da benzer şekilde Fatih Keleş’e 23 Temmuz ve 5 Ağustos geceleri giderek “her türlü suçu üstlen, para da ver, beyanları da imzala” dediğini iddia etti. Günaydın, Fatih Keleş’in 6 Ağustos’ta avukatına yazdığı mektupla süreci ifşa ettiğini belirtti.

"SABAH GAZETESİ MİT'İ Mİ DEŞİFRE ETTİ?"

Sabah Gazetesi’nin 17-19 Ağustos tarihlerinde bu iddiaları manşet yapmasını da değerlendiren Günaydın, “Gazete bu operasyonu MİT ve jandarma yapıyor dedi. Ya istihbaratı deşifre ettiler ya da MİT’e ve jandarmaya iftira attılar. Hangisi doğruysa soruşturma açılmalı” dedi. Sabah’ın haber müdürü Nazif Karaman’ın 21 Ağustos’ta istifa ettiğini hatırlattı.

"AKTAŞ'IN YURT DIŞINA KAÇMASI MI SAĞLANIYOR"

Günaydın, suç örgütü lideri olarak ev hapsine alınan, ardından tamamen serbest bırakılan Aziz İhsan Aktaş’ın, CHP değil ağırlıklı olarak AKP ve MHP belediyeleriyle iş yaptığını vurgulayarak şu soruyu sordu:

“Acaba ev hapsi kaldırılarak yurt dışına kaçması mı sağlanıyor? Susturulmaya mı çalışılıyor?”

Günaydın'ın açıklamaları şöyle: