CHP'li Günaydın: Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolu iki ihtiyardan kurtulmasıdır

Sosyal Demokrasi Vakfı (SODEV), 'Sosyal Demokrasinin İktidarında Toplumsal Barış ve Eşit Yurttaşlık' konulu paneli Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde düzenledi.

Moderatörlüğünü Ahmet Emin Avşar'ın yaptığı panelde, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın ve DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan konuşmacı olarak katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL'DEN EŞİT YURTTAŞLIK VURGUSU

Panel başlamadan önce CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın mesajı okundu.

"Cumhuriyet Halk Partisi olarak toplumsal barışın ancak eşit yurttaşlık temelinde demokratik değerlerin ve sosyal adaletin güçlendirilmesiyle kalıcı hale geleceğine inanıyoruz. Bu inançla ülkemizde sosyal demokrasinin iktidar olduğu bir geleceği her yurttaşın kendini özgür, eşit ve güvenli hissedeceği bir düzeni hep birlikte inşa etme kararını almalıyız" diyen Özel, mesajında şunlara yer verdi:

"Sosyal Demokrasi Vakfı bu mücadelenin düşünsel zemini güçlendiren, partimizle aynı ideolojik tabandan beslenen, değerli katkılarıyla Sosyal Demokrat Hareket'in gelişimine yön veren bir sivil toplum kuruluşudur. Panelde yapılacak tartışmaların eşitlik, adalet ve kardeşlik temelinde bir Türkiye'nin inşasına önemli katkılar sunacağına yürekten inanıyorum. Bu desteğiyle panelin düzenlenmesinde emeği geçen herkese, konuşmacılara ve tüm katılımcılara en içten selam ve saygılarımı sunuyorum."

Bakırhan ise mesajında çoğulculuğun Türkiye'nin bir gerçeği olduğunu vurguladı. "Türklerin, Kürtlerin, Alevilerin, Sünnilerin, tüm halkların ve inançların ortak katkısıyla cumhuriyet kuruldu. Aradan geçen yüzyılda Cumhuriyet'in en büyük eksiği demokrasi oldu. 2. yüzyıla bu eksikliği tamamlayarak girmeliyiz" diyen Bakırhan, "Demokratik bir geleceği birbirimizin hakkını ve hukukunu tanıyarak kurabiliriz" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın

"TÜRKİYE'NİN DEMOKRATİKLEŞMESİNİN YOLU İKİ İHTİYARDAN KURTULMASIDIR"

Burada konuşan CHP'li Günaydın ise, AKP'lilerin sık sık gündeme getirdiği yeni Anayasa tartışmasına değinerek şunları söyledi:

"Diyorlar ki, "cumhurbaşkanlığı sistemi değiştikten sonra iki kere yaptı." Şimdi üçüncüsünü yapmak istiyor. Koşulu ne? Meclis'in kendisini feshetmesi ve erken seçim kararı alması. Yani anayasa değişikliği için de erken seçim için de 360 milletvekilinin olması lazım. Kaç milletvekili var AKP'nin? 270. MHP'nin yani Cumhur İttifakı'nın toplamı 330. Biz onlara 360'ı buldurmazsak ne anayasa değişikliği yapabilirler ne de erken seçim kararı alabilirler. Türkiye'nin demokratikleşmesinin yolu iki ihtiyardan kurtulmasıdır."

"BİZ BİR HALK İKTİDARI KURMAKTAN BAHSEDİYORUZ"

"Biz bir Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı kurmaktan bahsetmiyoruz. Biz bir halk iktidarı kurmaktan bahsediyoruz" diyen Günaydın, İstanbul'da, Adana'da ve başka kentlerde Kürt yurttaşların Cumhuriyet Halk Partisi'nin adaylarına oy verdiğini hatırlatarak bundan dolayı gurur duyduğunu ve gerçekten övündüğünü belirtti.

"Türkiye'nin demokratikleşmesine yönelik bir kanal açmanın yolu olarak gördüğüm için bundan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu memlekette Kürtlerin yıllarca ezildiğini ve haklarının alındığını biliyoruz. Alevilerin yıllarca hor görüldüğünü, yakıldığını biliyoruz. Solcuların, komünistlerin her türlü azaba uğradığını biliyoruz. İlave edelim, samimi muhafazakarların da çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını biliyoruz. Bütün bunları doğru bir zeminde doğru bir noktaya getirebilir miyiz? Getiririz. Ne zaman getiririz? İşte bir demokratik devrim yaptığımız zaman ve bir halkın iktidarını kurduğumuz zaman"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan

"BABAM 'KIRGIN DEĞİLİM' DİYOR AMA BEN KIRGINIM"

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise burada yaptığı konuşmada 6 Kasım 1991'de TBMM'deki yemin krizi hatırlattı ve idamla yargılanan babası Orhan Doğan'ın yaşadıklarına değindi.

"Babam 'kırgın değilim' diyor ama ben kırgınım. Ben belki aynı hoşgörüyü, aynı toleransı gösterebilecek halet-i ruhiyede olmayabilirim" diyen Doğan şunları söyledi:

"O yüzden biz şu anda çok önemli bir kavşaktayız. Bambaşka bir hayat yaşayabilecek insanlar annelerinin, babalarının, akranlarının bıraktıkları yerden devam etmek durumunda kalıyorlarsa barış ve demokrasi mücadelesine buradan hepimizin çıkarması gereken dersler var demektir."

"TEK BAŞINA KURTULUŞ YOKSA O ZAMAN YAN YANA GELMELİYİZ"

Doğan, CHP'nin Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nda her şeye rağmen olduğunu bildiklerini söyleyerek "Kendileri nadiren ifade etseler de biliyoruz ki o masaya oturmamasını isteyen iktidar yandaşları olduğu kadar o masaya oturmamasını isteyen ve hatta oturmamasının CHP'yi koruyabileceğini düşünen CHP'li emektarların da olduğunu biliyoruz. Bunu niyetlerinden bağımsız bir gerçeklik olarak tespit ediyoruz. Bunlar normal şeyler elbette ancak konuşarak aşabileceğimiz yıllardır önümüze konulmuş psikolojik bariyerler de var. Çünkü bu ülke yıllardır bir anlamda bölünme paranoyasıyla idare edilmeye çalışılan bir ülke. Bu yüzden kaynaklarımızın bu kadar küçültüldüğü yalnızca belli gruplara peşkeş çekildiği bir ülke ne yazık ki" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Tayyip Erdoğan bizim masadan kalkmamızı istiyor ama kalkmayacağız" sözlerine değinen Doğan, "Biz geçmişte de fırsatları çok daha iyi değerlendirebilirdik. Bugün toplumsal ve siyasal muhalefet geçmişte kaybettiği olanakları bir daha ıskalamayacak şekilde yan yana mücadele etmek durumundadır. Eğer herkes için hak, hukuk, adalet diyorsa eğer hep birlikte mücadele ederek gerçekten demokratik bir Türkiye ve demokratik bir cumhuriyet yaratacaksak eğer gerçekten tek başına kurtuluş yoksa o zaman yan yana gelmeliyiz" diye konuştu.