CHP'li Gamze Taşçıer Ankara Büyükşehir'deki büyük 'bilirkişi' tesadüfünü açıkladı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşçıer, Halk TV’de Remziye Demirkol’un konuğu oldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne (ABB) yönelik yürütülen “konser soruşturması” kapsamında 13 kişinin gözaltına alınmasına tepki gösteren Taşçıer, dikkat çekici bir detay paylaştı.

Taşçıer, Mansur Yavaş'ın AKP'li Melih Gökçek dönemindeki yolsuzluk iddiaları hakkında verdiği 13 dosyaya atanan bilirkişi ile bugün operasyon yapılmasına neden olan soruşturmaya atanan bilirkişinin aynı şahıs olduğunu bildirdi.

Taşçıer, o bilirkişinin de Gökçek dönemindeki o 13 dosyaya da 'takipsizlik' kararı verdiğini açıkladı.

Gökçek’i aklayan bilirkişi operasyona gerekçe raporu hazırlamış

Taşçıer şunları ifade etti:

"Bunu da ilk defa Halk TV ekranlarında da paylaşmak isterim. Çünkü biz benzer süreci İBB sürecinde de yaşadık. Bir bilirkişi bugüne kadar Mansur Yavaş yönetime ilk geldiği günden itibare n daha önceki Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili birçok soruşturma evrağını savcılığa teslim etmesine rağmen tek bir işlem yapılmadı.

Neden yapılmadı biliyor musunuz? Çünkü 13 dosyaya yani bu savcılığa verilen dosyalardan 13 dosyaya takipsizlik kararı veren kişi ki parantez açmak isterim. Yani sokaktan birini bile çevirseniz o raporu okuduğunda ya burada kesin bir kamu zararı göreviye kötüye kullanma vardır denebilecek aleniyette olan bir rapora takipsizlik kararı verdi. Ve ne tesadüf, aynı kişi bugün Mansur Yavaş'la ilgili bu iddiaların soruşturulmasına, gözaltı kararının verilmesine sebep olan bilirkişi"

"SİZ HERKESİ KÖR ALEMİ SERSEM Mİ SANDINIZ"

CHP’li Taşçıer, yaşananları bir “şafak operasyonu” estetiğiyle yürütülen algı operasyonu olarak niteledi.

Gözaltına alınan bürokratların çağrılmaları hâlinde ifadeye gelebileceğini belirten Taşçıer, AKP'li Gökçek'in paylaşımına dikkat çekip süreci şöyle anlattı:

“Amerikan filmlerinde olur ya, şafak vakti kapılar kırılır... Aynı o görüntülerle algı yaratmaya çalıştılar. Olaydan sekiz saat önce Melih Gökçek manidar bir paylaşım yaptı. Sonra inkâr etti ama vallahi şunu söyleyeyim: Siz herkesi kör, âlemi sersem mi sanıyorsunuz?”

Bu ülkede soruşturmalar gizli değil mi? Melih Gökçek operasyondan 7 saat önce paylaştı

CHP’nin benzer süreci İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) soruşturmalarında da yaşadığını hatırlatan Taşçıer, şunları ifade etti:

"Belli ki bu operasyon siyasi. Birilerine bu operasyonun yapılacağı haber verilmiş. Günler öncesinden Ankara'ya böyle bir operasyon yapılacağı çeşitli kanallar aracılığıyla duyuluyor. Bir şekilde kulağımıza geliyor. Özetle şunu söyleyeyim. AK Parti siyasi mühendislik yaparak en başından söylediğimiz gibi muhalefet adaylarını, karşısına çıkabilecek en güçlü Cumhurbaşkanı adaylarını siyaset sahnesinden tasfiye etme çabası içerisinde. Aynısını Ekrem Bey'e yaptılar. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettirdiler. Siyasi yasak verdirttiler. Her ne kadar hukuki süreç işlese de aslında hukuken Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir engel yokken biz biliyoruz ki siyasi kararlarla engel olacaklar.

ettirdiler. Siyasi yasak verdirttiler. Her ne kadar hukuki süreç işlese de aslında hukuken Cumhurbaşkanı adayı olmasının önünde hiçbir engel yokken biz biliyoruz ki siyasi kararlarla engel olacaklar. Şimdi karşılarındaki en güçlü rakip olan Mansur Yavaş'a da aynı siyasi mühendislikle bir operasyon çekmeye çalışıyorlar. Ben şunu çok net ifade edeyim. Bugün sandığı getirin. Yüzde 60 memnuniyeti olan Mansur Yavaş Ekrem İmamoğlu yüzde 80'in yüzde 90'ın üzerinde oy alır."

SORUŞTURMA MANSUR YAVAŞ'A DA UZANIR MI?

Programda Remziye Demirkol’un “Mansur Yavaş da bu soruşturmada hedef hâline gelir mi?” sorusuna da yanıt veren Taşçıer, esas meselenin hukuk değil siyaset olduğunu vurguladı: