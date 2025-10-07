CHP'li Erol'dan DEM Partili Koçyiğit'e 'Kürdistan' tepkisi

TBMM'de düzenlenen DEM Parti Grup Toplantısı'nda Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in "Kürdistan'a selam gönderiyorum" ifadelerine ve "Apo" lehine atılan sloganlara CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, tepki gösterdi.

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın terör suçundan yargılanıp mahkum olduğunu hatırlatan Erol, "Terör örgütlerini ve bölücü yapılanmaları öven, ülkemizin birliğini hedef alan bu tür provokatif açıklamalar asla kabul edilemez" dedi.

CHP'Lİ EROL'DAN 'APO' SLOGANLARI VE KÜRDİSTAN İFADELERİNE TEPKİ

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı yazılı açıklama ile DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in TBMM Grup Toplantısı’nda kullandığı "Kürdistan’a selam gönderiyorum" ifadelerine ve toplantı sırasında atılan sloganlara tepki gösterdi.

"PROVOKATİF AÇIKLAMALAR ASLA KABUL EDİLEMEZ"

Erol, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit’in grup toplantısı açılışında ‘Kürdistan’a selam gönderiyorum’ söylemiyle birlikte, toplantıya katılanların terör suçundan yargılanarak mahkûm olan Apo ile ilgili terör örgütünün kullandığı ifadeleri kullanarak TBMM çatısı altında slogan atmalarını doğru bulmadığımı ifade etmek isterim.

Anayasal kurallar çerçevesinde ifade özgürlüğü bir haktır. Ancak terör örgütlerini ve bölücü yapılanmaları öven, ülkemizin birliğini hedef alan bu tür provokatif açıklamalar asla kabul edilemez."

CHP’li Erol açıklamasını şu sözlerle sürdürdü: