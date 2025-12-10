CHP'li Akdoğan’dan BTK'ya yeni tabela önerisi: 'Bitik'

CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, TBMM’de yapılan bütçe görüşmelerinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) ayrılacak 67,5 milyar liralık bütçeyi sert bir şekilde eleştirerek, bu paranın daha verimli projelere yönlendirilmesi gerektiğini savundu. Akdoğan, "Bu parayı vereceğimize her eve üçer kilo et veririz, öğrencilere burs veririz" dedi.

TBMM Genel Kurul’unda Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın bütçeleri görüşülmeye devam ederken, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yönelik sert eleştirilerde bulundu. Akdoğan, kurumun 2024 yılı için talep ettiği 67,5 milyar liralık bütçeyi eleştirerek, "Bu parayı vermek, fakirin fukaranın hakkını çalmaktır" dedi.

"DÜNYADAN DAHA YAVAŞ, DAHA PAHALI İNTERNET"

Akdoğan, BTK'nın geçen yıl 47,5 milyar lira bütçe alırken bu yıl neden 67,5 milyar lira talep ettiğini sorguladı. Akdoğan, Türkiye'nin internet hızının dünya ortalamasının oldukça gerisinde olduğunu belirterek, "Bu memleket dünyadaki yüz ülkeden daha yavaş internet kullanıyor. Daha da yavaş internet kullanalım diye mi bu bütçeyi istiyorsunuz? Avrupa'nın iki, Çin'in dört katı fiyatına pahalı internet kullanıyoruz, yani kötü interneti pahalı kullanıyoruz" dedi.

SANSÜR VE KİŞİSEL VERİLERİN ÇALINMASINA SERT ÇIKTI

Umut Akdoğan, BTK’nın internet sansürü ve kişisel verilerin çalınması konusunda da sert sözler kullandı. Türkiye’deki kullanıcı bilgileriyle ilgili büyük bir veri sızıntısı yaşandığını hatırlatan Akdoğan, “Kişisel verilerimizi çaldırdılar. Ölümüzün, dirimizin, cumhurbaşkanı dahil hepimizin bilgilerinin çalındığı dönemdeki kurumun başındaki kişi hala aynı kişi ve bugün buraya gelmiş” diyerek kurumun yönetimindeki liyakatsizliğe dikkat çekti.

"DİJİTAL GİYOTİNSİNİZ"

BTK'nın yavaş ilerleyen işleri ve dijital alanda uyguladığı yasakları "kaplumbağa hızı" ve "dijital giyotini" olarak tanımlayan Akdoğan, kurumun verimsiz yönetimini eleştirdi. "Bu kuruma 67,5 milyar lira verirsek, siz yine liyakatsizlik, beceriksizlik ve ihmalkârlık üçgeninde gidip geleceksiniz" diye konuştu.

ALTERNATİF PROJE ÖNERİLERİ: YURT VE BURS DESTEĞİ

Umut Akdoğan, hükümetin bu bütçeyi vermek yerine, halkın ihtiyaçlarına daha faydalı projelere yönelmesi gerektiğini söyledi. Akdoğan, “Bu parayı vereceğimize Türkiye'deki her eve üçer kilo et veririz, üniversite öğrencilerine 10'ar bin lira burs veririz, 750 tane yüzer kişilik yurt yaparız. Bu, daha hayırlı olur” şeklinde alternatif önerilerde bulundu.

YENİ TABELA ÖNERİSİ

Akdoğan, BTK'nın mevcut işlevsizliğini vurgulamak amacıyla, kuruma yeni bir tabela önerisinde de bulundu: "Bu kuruma 'Bitik' tabelası asmalıyız" ifadelerini kullandı.

