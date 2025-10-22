CHP'den Sayıştay seçimlerine katılmama kararı!

TBMM Genel Kurulu'nda bu akşam 10 aday arasında Sayıştay'da boş olan 5 üyelik için seçim yapılacak.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, söz konusu seçimlere katılmayacaklarını söyledi.

CHP'DEN SAYIŞTAY SEÇİMLERİNE KATILMAMA KARARI

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın, Eşref Edip Çiçekli, Ertan Erüz, Muammer Çolak, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için aday gösterilen isimler olmuştu.

"LİYAKATSIZ YAPILAN SEÇİME KATILMAYI UYGUN BULMUYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Kurul'da yaptığı açıklamayla seçimi "liyakatsız" olarak tanımlayarak CHP grubunun Genel Kurul'dan ayrılacağını belirtti. Başarır şöyle konuştu: