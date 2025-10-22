CHP'den Sayıştay seçimlerine katılmama kararı!
TBMM Genel Kurulu'nda bu akşam 10 aday arasında Sayıştay'da boş olan 5 üyelik için seçim yapılacak.
TBMM Genel Kurulu'nda söz alan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, söz konusu seçimlere katılmayacaklarını söyledi.
Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, İsmail Cengiz Erek, Mehmet Avcı, Necati Küçükaydın, Eşref Edip Çiçekli, Ertan Erüz, Muammer Çolak, Yusuf Gezbeli, Coşkun Çekiciler, İsmail Çobanoğlu ve Adnan Güran, Sayıştay'da boş bulunan 5 üyelik için aday gösterilen isimler olmuştu.
"LİYAKATSIZ YAPILAN SEÇİME KATILMAYI UYGUN BULMUYORUZ"
CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Genel Kurul'da yaptığı açıklamayla seçimi "liyakatsız" olarak tanımlayarak CHP grubunun Genel Kurul'dan ayrılacağını belirtti. Başarır şöyle konuştu:
- "Toplam 59 tane üyesi olan bir kurumdan bahsediyoruz. Sayıştay, bu ülke adına devlet harcamalarının denetimi yapan bir kurum. 3 aşamalı bir seçim, üçünde de iktidar çok etkin. Sayıştay aşamasında 59 üyenin tamamı AKP'ye yakın isimler. Plan ve Bütçe de öyle, Meclis'te de öyle olacak. Komisyon'da sadece bir şey istedik: Bu 5 üye için mülakat yapalım dedik. Ona bile gerek görmediler. Bu kadar liyakatsız yapılan bir seçime katılmayı uygun görmüyoruz"
