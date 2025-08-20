CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Umut Yılmaz Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı: Bu kadarını Erdoğan da beklemiyordu

CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Umut Yılmaz Erdoğan'ı yere göğe sığdıramadı: Bu kadarını Erdoğan da beklemiyordu
CHP’den istifa ederek AKP’ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'a tepkiler sürerken Yılmaz AKP etkinliğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgüler yağdırdığı konuşmasıyla gündem oldu.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz'ın CHP'den istifa ederek AKP'ye katılmasının ardından tartışmalar sürüyor.

Yılmaz'ın AKP'ye katılma nedenini hakkında yürütülen oruşturma olduğu öne sürülmüş ve soruşturmada 'kovuşturmaya yer yok' kararı verildi iddia edilmişti.

Bu kararın gerekçesinin ise Şehitkamil Belediyesi'nin 1.8 milyar liralık asfalt ihalesinin en az teklifi sunan firma yerine tartışmalı kamu ihaleleriyle sık sık gündeme gelen AVOS Grup'a verilmesi olduğunu belirtildi. Bu ihale nedeniyle 190 milyon TL’lik kamu zararı oluştuğunu öne sürüldü.

CHP'den istifa edip AKP'ye katılan Yılmaz'ın sosyal medyada paylaşılan videosu tartışmalara neden oldu.

"DAVAM CUMHURBAŞKANIMIZIN DAVASIDIR"

AKP'nin bir etkinliğinde konuşma yapan Yılmaz, “Davam, 15 Temmuz’da tanklar namlusunu şakağına dayadığında ‘Gelecekleri varsa görecekleri de vardır’ diyen Cumhurbaşkanımızın davasıdır. Rol modeliniz sadece Türkiye’nin değil dünyanın lideridir” dedi. Bu videonun ardından sosyal medya kullanıcıları Yılmaz'ın AKP'ye kolay uyum sağladığı yönünde eleştirilerde bulundu.

CHP SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU

Öte yandan CHP Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, 8 Nisan’da CHP’den istifa eden ve geçtiğimiz günlerde AKP’ye katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz hakkında, belediyenin asfalt ihalesinde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

