CHP'den istifa ederken oy aldığı seçmen aklına gelmemişti: AKP kararı için onlara soracakmış!

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AKP'ye geçmesi tartışmaları beraberinde getirdi. Çerçioğlu ile birlikte çok sayıda isim AKP'ye katıldı. AKP'ye katılan isimlerin hakkında yürütülen soruşturmaların kapsamında AKP'ye geçtiği belirtildi.

Konuya ilişkin son olarak Ardahan'da Göle Belediye Başkanı Gökhan Budak istifa etti. İstifasını sosyal medya hesabından duyuran Gökhan Budak "yoluna bağımsız olarak devam edeceğini" açıkladı.

"BANA NE EMİR BUYURURLARSA ONU YAPMAK ZORUNDAYIM"

Budak, TV100'de açıklamalarda bulundu. AKP'ye geçip geçmeyeceği merak konusu olan Budak, "Ben şu anda bağımsızım; bağımsız olarak kalacağım ama ben Göle halkına istişare etmeden de bir şey yapmak istemiyorum. Çoğunluk kimden yanaysa ben onlarla beraber hareket edeceğim. Ben partimi satmadım. Şu güne kadar ağzımdan 'Ben AK Parti'ye geçiyorum' diye bir cümle çıkmadı. Ben bir süre bağımsız kalacağım dedim. Ama bağımsız kaldığım sürede Göle halkımız ile görüşeceğim, bana ne emir buyururlarsa onu yapmak zorundayım" ifadelerini kullandı.