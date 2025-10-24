CHP'den 'Casusluk' soruşturmasına çok sert tepki! "Şirazesi kaymış..."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 200 günü aşkın süredir tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu hakkında “casusluk” suçlamalarıyla yeni bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, “İstanbul Senin” uygulaması üzerinden vatandaşlara ait kişisel verilerin iki yabancı ülkeye satıldığı öne sürüldü.

İmamoğlu’nun tutuklu danışmanı Necati Özkan ile 2019 yerel seçimlerinde birlikte çalıştığı iddia edilen Hüseyin Gün’ün de ifadesi alınacak. Gün’ün casusluk faaliyeti içinde olduğu ileri sürüldü.

TELE1'E BASKIN

Soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ da gözaltına alındı. Sabah saatlerinde Tele1’e Terörle Mücadele Ekipleri tarafından polis baskını düzenlendi. Yanardağ'ın odası arandı.

İsmail Saymaz'dan 'Casusluk soruşturmasına' kritik 'Veri sızıntısını' hatırlatması

CHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

CHP Sözcüsü Deniz Yücel'den de çok sert tepki geldi. Yücel şunları ifade etti:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında casusluk soruşturması başlatmak, bu soruşturma kapsamında gazeteci Merdan Yanardağ'ı yine bir şafak operasyonu ile gözaltına almak, iktidarın kaybetme korkusunun ne boyuta ulaştığının göstergesidir. Şirazesi kaymış bu sistemden ne hukuk beklenir ne de adalet...

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de şunları ifade etti:

"Halkın oylarıyla dört kez seçilmiş bir Cumhurbaşkanı adayı, halkın haber alma hakkı için bedel ödemiş bir gazeteci ve o adayın halkla buluşmasını sağlayan bir siyasal iletişimci… Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan, aynı dosyada “casusluk” suçlamasıyla anılıyor. Bunu adını koyarak söyleyelim, iktidar, artık iktidarı almayı suç haline getirme aşamasına geçti.

Sandığı bir tehdit, seçimi bir darbe, halk iradesini bir “ele geçirme planı” olarak göstermeye çalışıyor. Bu, demokrasiyi rejim dışına itme operasyonudur.

İktidar, kendisini “değiştirilemez” ilan ederken, alternatifini “tehlike” olarak kodluyor. Ve bu otoriterliğin son evresidir."

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ise X hesabından şunları yazdı: