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CHP'den bir istifa daha

CHP Manisa İl Başkanı Engin Uzun, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldı.

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CHP'den bir istifa daha
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa İl Başkanı Engin Uzun, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle il başkanlığı görevinden ayrılma kararı aldı. Kararın ardından CHP Manisa İl Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yazılı bir açıklama yapıldı.

AYRILIK KARARI SİYASİ GEREKÇELERE DAYANMIYOR

İl başkanlığından yapılan açıklamada, kararın herhangi bir siyasi gelişmeyle bağlantılı olmadığının altı çizilerek şu ifadelere yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanı Sayın Engin Uzun, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yürütmekte olduğu Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı görevinden feragat etme kararı almıştır.

Sayın Uzun’un bu kararı tamamen sağlık durumuyla ilgili olup, herhangi bir siyasi kırgınlık, parti içi anlaşmazlık veya farklı bir siyasi gelişmeyle bağlantılı değildir.

Görev süresi boyunca Cumhuriyet Halk Partisi Manisa İl Başkanlığı sorumluluğunu üstlenen Engin Uzun, bundan sonraki süreçte de partisinin yanında olmaya ve Cumhuriyet Halk Partisi’ne katkı sunmaya devam edecektir."

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YENİ BAŞKAN GENEL MERKEZ TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Görevinden ayrılan Engin Uzun'un yerine CHP Manisa İl Başkanlığı koltuğuna oturacak yeni ismin önümüzdeki günlerde Genel Merkez tarafından duyurulması bekleniyor. (ANKA)

Kaynak: Halk TV Haber Merkezi
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