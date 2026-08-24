CHP Tekirdağ'da 3 belediyeyi daha kaybetti: İstifalar peş peşe geldi

YENİ Parti'nin kurulmasının ardından CHP'den ayrılmalar da devam ediyor. Tekirdağ Belediye Başkanı Candan Yüceer'in ardından üç ilçe belediye başkanı daha CHP'den istifa ettiklerini duyurdu.

CHP TEKİRDAĞ'DA 3 BELEDİYEYİ DAHA KAYBETTİ

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada CHP'den istifa ettiğini ve yoluna YENİ Parti'de devam edeceğini bildirdi.

Yüceer'in açıklamasının ardından Tekirdağ'da Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ve Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk de CHP'den ayrıldıklarını açıkladı.

"YENİ PARTİ'YE KATILIYORUM"

Yurttaşın YENİ Parti'ye katıl çağrısına göre hareket ettiğini belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, "Hemşehrilerimin büyük çoğunluğu bana “Yeni Parti’de olmalısın.” dedi." ifadelerini kullandığı açıklamasında şunlara yer verdi:

"Bu sözleri yalnızca bir tavsiye olarak değil, bana yüklenen yeni bir sorumluluk olarak görüyorum. Siyaset, aynı zamanda toplumu dinleme ve değişen şartlar karşısında sorumluluk alma sanatıdır. Siyasetin en doğru pusulası ise her zaman halkımızın kendisidir. Bugün bu nedenle Yeni Parti’ye katılıyorum."

Şimdi YENİ bir başlangıç zamanı…🫶🏻 pic.twitter.com/4cjXTdMdo7 — AHMET SARIKURT (@asarikurt) August 24, 2026

"BÖYLE BİR PARTİDE YOLA DEVAM ETMEM MÜMKÜM DEĞİL" DİYEREK AYRILDI

"Bugün geldiğimiz noktada, seçme ve seçilme hakkımızın elimizden alındığı, mahkeme kararıyla göreve gelen bir genel merkezi ve onun atadığı il ve ilçe yönetimlerinin olduğu bir siyasi partide yola devam etmem demokrasiye olan inancım gereği mümkün değil." diyen Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var ise sosyal medya hesabından YENİ Parti'ye katılacağını şöyle açıkladı:

"Demokrasiye, millet iradesine ve Atatürk değerlerine olan bağlılığımla seçmenimizi de dinleyerek, yıllardır benimle birlikte mücadele eden yol arkadaşlarım ile Yeni Parti’ ye geçiyoruz. Umudun yeniden filizlendiği ve demokrasinin güç kazandığı bir Türkiye idealine olan inancımla Şarköyümüz için durmadan, yorulmadan, emek ve sevgiyle var gücümle çalışmaya devam edeceğim."

Saygıdeğer Şarköylü hemşehrilerim



Bugün geldiğimiz noktada, seçme ve seçilme hakkımızın elimizden alındığı, mahkeme kararıyla göreve gelen bir genel merkezi ve onun atadığı il ve ilçe yönetimlerinin olduğu bir siyasi partide yola devam etmem demokrasiye olan inancım gereği… — Alpay Var 🇹🇷 (@AlpayVar59) August 24, 2026

"YENİ PARTİ'DE HALKIMIZIN SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"

Malkara Belediye Başkanı Nergiz Karaağaçlı Öztürk ise CHP'den istifa ettiğini ve yoluna YENİ Parti'de devam edeceğini şu ifadelerle duyurdu:

"Uzun yıllardan bugüne üyesi olduğum, birçok kademesinde görev aldığım, geleceğimize, çocuklarımıza dair bir umut, aydınlık bir yol olarak altı oklu bayrağını sokak sokak, yağmur çamur demeden gururla taşıdığım, mücadele ettiğim Cumhuriyet Halk Partisi'nden ayrılma kararı almış bulunmaktayım.

Çatısı altında mücadele verdiğim, gerek halkın içinde bayrak sallayan bir vatandaş olarak gerek ilçe yönetimlerinde gerekse belediye başkanlığı dönemimde sorumluluk almaktan hiçbir zaman kaçınmadan, mücadelemi sonuna kadar vererek, üzerime düşen görevi her zaman yerine getirdim. Cumhuriyet Halk Partisi bana aydınlık bir gelecek, umut ve mücadele aşılayan bir baba ocağı olmuştur. Bu çatı altında geçirmiş olduğum her dakika adına gururluyum, beraber yol aldığımız, emek verdiğimiz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.

Cumhuriyet Halk Partisinin göstermiş olduğu lütuf, halkımızın büyük teveccühü ve desteği ile belediye başkanı seçildiğim günden bu yana, her bir vatandaşımızın hakkını korumak, adil, şeffaf ve halkçı bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek için çalıştım.

İçinde bulunduğumuz süreçte halkımızın duygu ve düşüncelerine kulak vermeden yolumuza devam etmemiz söz konusu olamazdı. Benim şahsi düşüncelerim bir yana, beni bu göreve getiren halkımızın düşünceleri bu ayrılığın temelini oluşturdu.

Şimdi bizlere düşen görev yüreği Cumhuriyet ateşiyle yanan her ferdimizi saygıyla kucaklayarak özgür Türkiye yolunda mücadele etmektir.

Geçmişimize saygıyla bakarken, geleceğe umut ve cesaretle yürümemiz gerekiyor.

Değerli hemşerilerim, halkımızın değişim ve umut talebine layıkıyla yanıt verebilmek, siyasi aidiyetimizi ve enerjimizi halkın gerçek sorunlarına yöneltmek ve Türkiye'yi geleceğe taşıyacak yeni bir vizyon ile buluşturmak adına yolumuza Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde kurulan Yeni Parti çatısı altında devam edeceğim.

Cumhuriyet'e, demokrasiye, adalete, eşitliğe, özgür ve çağdaş bir Türkiye arzusundan taviz vermeden, değerlerimizi daha güçlü ve dinamik bir vizyonla taçlandıracağız.

Yeni Parti saflarında ilk günkü heyecanımızla ve büyük bir kararlılıkla güçlü yarınların teminatı olarak, halkımızın sesi olmaya devam edeceğim.

Bu kararımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yolumuz açık olsun..."