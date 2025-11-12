CHP'den Başsavcılığa 'şahıs' yanıtı! "Bu iddianame siyasi propaganda belgesidir"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel,partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, merakla beklenen İBB soruşturmasına ilişkin düzenlenen iddianame hakkında konuştu.

CHP MYK’sının dün (11 Kasım) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandığını belirten Yücel, gündemin merkezinde hukukun üstünlüğü sorununun yer aldığını söyledi. Yücel şunları ifade etti:

“Ancak AKP iktidarında bir konu var ki, kronikleşmiş, diğer tüm sorunların kaynağı ve temel sebebi, o da hukuk ve hukukun üstünlüğü meselesi…

Hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde ne can güvenliği olur, ne mal güvenliği olur, ne demokrasi tam anlamıyla işler, ne ekonomi düzelir, ne hayat pahalılığı biter, ne de sosyal adalet sağlanır.

AKP Genel Başkanı işine geldiğinde ‘yargı bağımsız ve tarafsızdır’ demiş, işine gelmediğinde ise ‘Yüksek mahkeme kararlarını tanımıyorum, saygı da duymuyorum’ demiştir. Bu açıklamalarla AKP Genel Başkanı, yargıya açıkça ‘Pusulanız hukuk değil ben olacağım’ mesajını vermiştir.”