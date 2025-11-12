CHP'den Başsavcılığa 'şahıs' yanıtı! "Bu iddianame siyasi propaganda belgesidir"
CHP Sözcüsü Deniz Yücel,partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Yücel, merakla beklenen İBB soruşturmasına ilişkin düzenlenen iddianame hakkında konuştu.
CHP MYK’sının dün (11 Kasım) Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandığını belirten Yücel, gündemin merkezinde hukukun üstünlüğü sorununun yer aldığını söyledi. Yücel şunları ifade etti:
“Ancak AKP iktidarında bir konu var ki, kronikleşmiş, diğer tüm sorunların kaynağı ve temel sebebi, o da hukuk ve hukukun üstünlüğü meselesi…
Hukukun üstünlüğünün olmadığı yerde ne can güvenliği olur, ne mal güvenliği olur, ne demokrasi tam anlamıyla işler, ne ekonomi düzelir, ne hayat pahalılığı biter, ne de sosyal adalet sağlanır.
AKP Genel Başkanı işine geldiğinde ‘yargı bağımsız ve tarafsızdır’ demiş, işine gelmediğinde ise ‘Yüksek mahkeme kararlarını tanımıyorum, saygı da duymuyorum’ demiştir. Bu açıklamalarla AKP Genel Başkanı, yargıya açıkça ‘Pusulanız hukuk değil ben olacağım’ mesajını vermiştir.”
Yücel, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı İBB soruşturması iddianamenin siyasi olduğunu savundu.
İBB iddianamesinde CHP liderinden işte böyle bahsedildi: 'Özgür Özel isimli şahıs'
Yücel, 237 gün sonra tamamlanan iddianame hakkında şunları ifade etti:
“İlk bakışta maddi gerçeği ortaya çıkarmak amacıyla hazırlanmış hukuki bir metinden ziyade, bu metnin tamamen Cumhuriyet Halk Partisinin kurumsal kimliğini ve tüzel kişiliğini hedef alan siyasi bir metin olduğunu söyleyebiliriz.”
Yücel, iddianamedeki ifadelerin doğrudan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın söylemleriyle örtüştüğünü belirtti.
Yücel, Erdoğan'ın "Ahtapotun kolları' sözünün iddianamede kullanıldığı belirtip şunları dile getirdi:
“İddianamede yer alan ‘Cumhuriyet Halk Partisinin ele geçirilmesi ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde örgüt liderinin aday gösterilmesi amacıyla’ ifadesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın daha önce birçok kez kullandığı ‘Ahtapotun kolları’ ifadesine yer verilmesi...
Bu yönleriyle iddianame adeta siyasi bir propaganda belgesidir. Meşru ve demokratik siyaseti hedef alan bir darbe muhtırasıdır.”
İddianamede hukuki dayanaklar yerine varsayımların öne çıktığını belirten Yücel, iddiaların dayanağına dikkat çekti. Yücel şöyle konuştu:
“İddianamede somut delillerden ziyade, çoklukla ‘duyduğum kadarıyla, duydum, bildiğim kadarıyla, düşünüyorum, tahmin ediyorum’ ifadelerine yer verildiğini, başta 3 olan gizli tanık sayısının 15’e çıktığını…”
Yücel, 38'inci CHP Kurultayı'nda Özgür Özel ve ekibinin astığı pankartlar hakkındaki değerlendirmeye de tepki gösterdi:
“Kurultayımızda kürsüden yapılan konuşmaların, çekilen görüntülerin, asılan pankartların ‘partiyi ele geçirme planının’ kanıtı olarak iddianameye eklendiğini görüyoruz.”
CHP'DEN ŞAHIS YANITI
Yücel’in açıklamalarında “şahıs” kelimesini kullanması dikkat çekti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı iddianamede CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında kullanılan, "Özgür Özel isimli şahıs" ifadesine sembolik yanıt olarak algılandı:
"Hepinizin bildiği gibi AKP’nin yargı kollarının başında olan şahıs,
Bundan 1 yıl önce, siyasi bir görev olan Bakan yardımcılığından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına atanmıştı...
Göreve geldiği günden itibaren Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve CHP’lilere “düşman hukuku” uygulayan bu şahıs ve onun gibi hareket edenler, bu ülkede yargının tarafsız ve bağımsız olmadığının en somut kanıtıdır, sembolüdür. "
YILMAZ TUNÇ'A SESLENDİ
Yücel, söz konusu İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'in Etimaden'den aldığı maaşı da gündeme yeniden getirdi. Bir yargı mensubu olarak Gürlek'in HSK Kanunu’na aykırı şekilde bir kamu iştirakinden “huzur hakkı” aldığını belirten Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a seslendi. Yücel şöyle konuştu:
"Aynı zamanda Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanı olan Adalet Bakanı’na soruyoruz; Neden susuyorsun? Yoksa Akın Gürlek ile ilgili elin kolun mu bağlı"
Yücel, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in tahliyesine de değinerek, benzer adımların devamını beklediklerini söyledi:
"İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi dün tensiple birlikte Esenyurt Belediye Başkanımız Sn. Ahmet Özer ile birlikte 5 kişinin tahliyesine karar verdi.
Diliyoruz ki, başta Ekrem başkan olmak üzere, Zeydan Başkan da, Muhittin Başkan da ve diğer tüm tutuklu yargılanan yol arkadaşlarımız da bir an önce özgürlüklerine kavuşurlar
İddianame hazırlandığına göre, delillere etki edilmesi de söz konusu değildir. Artık herhangi bir delil karartma şüphesi kalmadığına göre yol arkadaşlarımızın tutuksuz yargılanması bir haktır"