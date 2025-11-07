CHP'den AKP'ye geçen belediye için kesenin ağzı sonuna kadar açıldı! Gaziosmanpaşa için 700 milyonluk proje

Yayınlanma:
Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin AKP yönetimine geçmesinin hemen ardından belediye için kesenin ağzı açıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Küçükköy Stadyumu’nun yenilenmesi için 700 milyon TL’lik kaynak ayırdığı belirtildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

CHP’li Belediye Başkanı Hakan Bahçepe’nin tutuklanmasının ardından başkanvekili seçimiyle AKP yönetimine geçen Gaziosmanpaşa Belediyesi, dev bir yatırım kararına imza attı. Belediye Meclisi’ne sunulan teklife göre, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Küçükköy Stadyumu’nun yenilenmesi için 700 milyon TL kaynak sağlayacak.

Projeye göre, ilçenin merkezinde bulunan Küçükköy Stadyumu tamamen yenilenecek; zemin, tribünler, idari ve teknik alanlar yeniden yapılacak. Stadyumun bodrum katlarının otopark olarak düzenlenmesi planlanırken, bu sayede bölgedeki trafik sıkışıklığının azaltılması hedefleniyor.

whatsapp-image-2025-11-07-at-16-06-31.jpg

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı ile yapılacak 5 yıllık ortak hizmet projesi kapsamında, stadyum haftanın üç günü Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın turnuva, organizasyon ve gençlik faaliyetlerine tahsis edilecek. Ayrıca tesis içinde Bakanlık ve Spor Toto’ya ait reklam panoları ve tanıtım tabelalarına izin verilecek.

kucukkoy-stadyumu.jpeg

700 MİLYONLUK PROJE MECLİS'TEN GEÇTİ

Sözleşme kapsamında Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nın belediyeye 700 milyon TL ödeme yapması öngörülürken, sözleşmenin 30 Eylül 2030’a kadar geçerli olacağı belirtildi. Karar belediye Meclisi'nden oy çokluğuyla geçti.

Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin AKP yönetimine geçmesinin ardından gündeme gelen bu büyük bütçeli proje, “iktidar değişir değişmez kesenin ağzı açıldı” yorumlarını beraberinde getirdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

