CHP'den 58'inci miting: On binler Küçükçekmece'de meydana indi

Yayınlanma:
CHP, Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Silivri'deki tutukluluğunun 192'nci gününde İstanbul Küçükçekmece'de 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 58'incisini düzeliyor. CHP Lideri Özgür Özel'in kritik konularda açıklama yapması bekleniyor.

Seçilmiş Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğunun 192'nci gününde CHP'nin 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitinglerinin 58'incisi İstanbul Küçükçemce'de düzenliyor.

CHP Lideri Özgür Özel'in kritik konularda açıklama yapması beklenilen mitingte Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'nun da mektubu okunacak.

CHP'NİN YENİ ADRESİ KÜÇÜKÇEKMECE

Meşruiyet tartışmaları nedeniyle TBMM'deki Yeni Yasama Yılı açılış toplantısını protesto eden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Küçükçekmece mitingine yurttaşları, "Bize millet yeter! Bizim güvencemiz ne savcıdır ne hakim; bizim güvencemiz millettir, meydanlardır!" ifadeleriyle çağırmıştı.

Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen mitinge yurttaşların yoğun katılım sağladığı görüntülendi.

Sürecek...

ekran-alintisi.jpg

Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a: Meclis'te konuşmak meşruiyet gerektirir Trump'tan alınmazSon Dakika | Özel'den Erdoğan'a: Meclis'te konuşmak meşruiyet gerektirir Trump'tan alınmaz

İMAMOĞLU 'PARMAK SALLAYAN ANLAYIŞ GİDECEK' DİYEREK ÇAĞIRMIŞTI

CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden Fevzi Çakmak Meydanı'nda düzenlenen mitinge yurttaşları "Vatandaşa parmak sallayan devlet anlayışı gidecek; şefkatle, vicdanla, ahlakla, tevazuyla yöneten akıl gelecek" sözleriyle davet etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
MHP'li Yıldız'dan Demirtaş açıklaması: Bazı şeyler yapmak gerekir
Mahkeme kayyumun gerekçesini açıkladı!
