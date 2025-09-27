CHP'de kritik yönetim toplantısı

Yayınlanma:
CHP'nin Olağanüstü Kurultayı sonrası ilk Parti Meclisi toplantısı Anıtkabir ziyaretinin ardından yapıldı. MYK onay süreci başlarken, Özgür Özel miting için Afyonkarahisar'a gidecek.

CHP'nin “Darbeye ve Kayyıma Hayır” sloganıyla 21 Eylül'de gerçekleştirdiği 22’nci Olağanüstü Kurultayı'nın ardından, yeni seçilen Parti Meclisi (PM) üyeleri ilk olarak Anıtkabir’i ziyaret etti. Ziyaretin ardından PM, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında parti genel merkezinde ilk toplantısını yaptı. Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Toplantıda Özel, PM üyelerine yönelik bir sunuş konuşması yaptı. Gündemde yeni Merkez Yürütme Kurulu (MYK) yer aldı. Özel’in belirleyeceği MYK listesi, PM üyelerinin salt çoğunluğunun onayına sunulacak. Olağan kurultay süreci devam ettiği için, yaklaşık bir buçuk ay görevde kalacak olan geçici MYK’da değişiklik yapılması beklenmiyor.

PM toplantısının ardından Özgür Özel, CHP’nin Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlediği “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” temalı mitinglerin 57’ncisi için Afyonkarahisar’a gidecek. Özel, daha sonra Uşak Belediyesi’ne bağlı Huzurpark'ta yapılan Ferdi Zeyrek Amfi Salonu’nun açılışına katılacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

